Artur Dainese piange per la sorpresa della nonna all’Isola dei Famosi 2024/ “Sei il nostro vincitore!”

Artur Dainese parla del rapporto con la nonna all’Isola dei Famosi 2024: “Mi ha fatto da mamma”

Artur Dainese, nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi 2024, ha spesso parlato del rapporto importante che ha con sua madre e sua nonna. Il naufrago è cresciuto con le due donne, trascorrendo molti anni soltanto con sua nonna: “Mio padre l’ho visto l’ultima volta quando avevo 3 anni, ero piccolo. – ha spiegato Artur all’Isola – Mia mamma l’hanno licenziata che era incinta e poi dopo, quando sono nato, è rimasta senza lavoro, e quindi ha iniziato a viaggiare tra Grecia e Italia e io dunque la vedevo un mese all’anno.”

Isola dei Famosi 2024, 12a puntata/ Diretta e eliminati: Artur, Samuel e Karina nominati, Stoppa in finale

Motivo per il quale il naufrago ha passato molto tempo insieme a sua nonna: “Mia madre ha sempre viaggiato, non avendo padre sono cresciuto con mia nonna che mi ha fatto da mamma, è la persona più importante della mia vita. Mi preparava sempre da mangiare, di tutto! Mi preparava le polpette col purè, sicuramente non riuscirà a vedermi magro. Ho tantissima voglia di abbracciarla, mi manca tantissimo”, ha spiegato Artur Dainese.

Aras Senol choc su Artur Dainese: "Prova sempre a rubare il mangiare"/ Bruganelli indaga sul "cibo-gate", ma…

Artur Dainese piange per il messaggio della nonna: “Sei il nostro vincitore”

È proprio per questo che, quando in diretta all’Isola dei Famosi, è arrivato il videomessaggio della nonna, Artur Dainese è scoppiato in lacrime. Queste le parole d’amore della donna per il nipote: “Mi manchi tanto, ti conosco fin dalla nascita, sei sempre stato un bambino onesto e rispettabile, sei stato un bravo nipote e rimani tale anche da adulto. Durante un periodo difficile della vita eri con me. Sei diventato adulto e indipendente molto presto. Vai sempre verso il tuo obiettivo. Artur, ti amo moltissimo e mi manchi, voglio davvero abbracciarti. Sei il nostro vincitore!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA