Ashley Benson è incinta: primo figlio dal fidanzato Brandon Davis/ L’annuncio di una fonte anonima

Ashley Benson e Brandon Davis presto genitori

Ashley Benson diventerà presto mamma. O almeno è questo che annuncia una fonte anonima che, ai microfoni del sito In Touch Weekly ha dichiarato che l’attrice aspetta il primo figlio dal fidanzato Brandon Davis con cui convolerà presto a giuste nozze. Lo scorso luglio, infatti, Ashley Benson e Brandon David hanno annunciato il matrimonio mostrando ai fan l’anello di fidanzamento. Prima del fatidico sì, tuttavia, la coppia potrebbe coronare l’amore con il dono più bello ovvero un figlio.

La coppia, infatti, stando alle parole rilasciate da una fonte anonima, sarebbe già in dolce attesa anche se non si sa a che mese di gravidanza sia. L’attrice, per nascondere il pancino, indosserebbe abiti lunghi e larghi. Da parte della coppia, tuttavia, per ora, non è ancora arrivata l’ufficializzazione.

Le parole della fonte anonima sulla gravidanza di Ashley Benson

“Ashley Benson è incinta. Non so a che mese sia, ma di certo è in dolce attesa almeno da settembre”. Con queste parole, una fonte anonima ha annunciato la gravidanza dell’attrice al sito In Touch Weekly.

“Indossa abiti larghi, evita le foto e sta cercando di tenere nascosto il pancione. Probabilmente è incinta di qualche mese a questo punto. Il suo circolo più ristretto lo sa già, ma non sono sicuro che lei dirà qualcosa pubblicamente fino alla nascita del bambino, ma è incinta ed è entusiasta di questo nuovo capitolo della sua vita”, ha aggiunto l’insider.

