Ashley Tisdale è diventata mamma/ È nata Jupiter Iris, figlia di Christopher French

Ashley Tisdale è diventata mamma! L’attrice e star di High School Musical ha dato alla luce il suo primo figlio, una bambina avuta dalla relazione con il marito e compositore Christopher French. Il nome scelto per la bambina è Jupiter Iris ed è nata ieri, 23 marzo 2021, anche se solo oggi la coppia ha annunciato la nascita. Lo ha fatto con uno scatto in bianco e nero in cui le mani dei genitori si intrecciano alla sua.

GEORGE SEGAL MORTO DOPO OPERAZIONE AL CUORE/ 87enne lavorò con Nichols e Altman

Una foto molto dolce che in pochi minuti ha fatto il pieno di like e di commenti non solo da parte dei tantissimi fan dell’attrice, ma anche di molti colleghi del mondo dello spettacolo. Ashley Tisdale aveva annunciato la gravidanza a settembre pubblicando foto di pancione tramite Instagram e, anche in quell’occasione, aveva ricevuto tantissimi messaggi di complimenti e auguri.

Barbara D'Urso "Fede? Mi sono capitate cose inspiegabili"/ "Doni che porto nel cuore"

Ashley Tisdale, dall’annuncio della gravidanza alla nascita della bambina

In quell’occasione anche la sua amica e nota collega Vanessa Hudgens aveva commentato lo scatto, definendolo “il più simpatico”, mentre Lea Michele aveva dichiarato: “Sono così felice per te piccola! Sarai la migliore mamma!” Il mese successivo, la Tisdale e suo marito, 38 anni, hanno rivelato il sesso del loro futuro bambino con l’aiuto di una torta rosa. “Quest’anno è stato ovviamente difficile”, ha scritto l’attrice insieme alle foto della festa. “Per così tanti. Alti e bassi e un ottovolante emotivo. Penso che questo giorno sia stato di gran lunga il mio giorno preferito MAI! Ho pianto di essere così felice.” Oggi la felicità è ancora più grande perché la coppia tiene tra le braccia la piccola Jupiter Iris.

Fabio Fulco "Divento papà di una bimba"/ "Cristina Chiabotto? Meno male che è finita"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ashley Tisdale (@ashleytisdale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA