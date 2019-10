Asia Argento e Andrea Preti fidanzati?/L’ex della Gerini ha rinunciato alla castità..

Fino a qualche giorno fa Andrea Preti era in tv, ospite a Mattino 5, a sbandierare il suo nuovo stile ovvero quello che lo ha spinto a passare l’estate ad occuparsi della nonna rinunciando a vacanze in giro per il mondo. A quanto pare questo , però, non lo ha tenuto lontano dall’amore anche se su questo argomento ce ne sarebbero di cose da dire. In particolare, secondo il settimanale Chi, sembra che Andrea Preti, l’ex di Claudia Gerini, abbia trovato l’amore con Asia Argento. Al momento non c’è conferma di quanto annunciato dal settimanale di Alfonso Signorini ma sembra proprio che qualcosa stia bollendo in pentola. In particolare, sul nuovo numero del settimanale si legge a caratteri cubitali: “Asia Argento ha un nuovo amico del cuore. Lui è Andrea Preti, ex fidanzato di Claudia Gerini. I due si frequentano da poche settimane”. E allora cosa è successo e perché Andrea Preti ospite di Federica Panicucci ha sbandierato la sua voglia di trovare la donna giusta e rimanere casto fino a quel momento?

ANDREA PRETI E ASIA ARGENTO FIDANZATI? LA VERITA’ SULLA CASTITA’…

Le risposte sono due e se da una parte significa che Asia Argento possa essere la donna della vita che Andrea Preti stava aspettando o, dall’altra, che in realtà i due siano solo amici e che si stiano frequentando proprio da compagni di cene, bevute e confessioni. Ma qual è la verità? Al momento tutto tace e mentre Asia Argento arriva da una serie di frequentazioni, l’ultima quella di Fabrizio Corona, lui ha deciso di chiudere la questione amore dopo la sua lunga relazione con Claudia Gerini e aveva rivelato di essere casto da mesi e di voler continuare così fino a quando la donna giusta non busserà alla sua porta, che sia proprio Asia questa donna?

