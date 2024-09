E’ un dolore che si fatica ad immaginare, è un vuoto che difficilmente potrà mai essere inquadrato in un emozione quello che avrò provato Asia Argento quando, nel 2018 in un albergo francese, il suo ex compagno Anthony Bourdain ha deciso di togliersi la vita. Un gesto estremo che spesso è figlio di una sofferenza altrettanto estrema, di un malessere che agli occhi di chi lo vive sembra un nemico invincibile.

“Odio i miei fan, odio essere famoso, odio il mio lavoro, sono solo e vivo nell’incertezza”, questa una delle ultime lettere struggenti di Anthony Bourdain, ex compagno di Asia Argento, che mette in evidenza un grado di sofferenza già dilaniante prima di arrivare al suicidio del 2018. Come anticipato, in virtù dell’amore condiviso per due anni, anche l’attrice ha subito il peso di quell’estremo gesto e il fatto che il dolore sia ancora vivido è dimostrato dal ricordo dello scorso giugno pubblicato sui social.

Asia Argento e il ricordo dell’ex compagno Anthony Bourdain nel giorno del compleanno: “Mi manchi ogni giorno…”

“Ti amerò per sempre, la vita va avanti ma non sarà più la stessa senza di te”, iniziava così il post di Asia Argento pubblicato alcune settimane fa per ricordare l’ex compagno Anthony Bourdain. “Il tempo non cura nessuna ferita, mi manchi ogni giorno; nei miei sogni ti parlo, ti bacio, sei ancora con me”. Prosegue in maniera struggente l’attrice, ferita da quell’addio in maniera indelebile.

Asia Argento ha poi concentrato il suo ricordo dell’ex compagno Anthony Bourdain sul giorno del suo compleanno: “Buon compleanno in un luogo più alto e più leggero di questo…”. Le parole struggenti dell’attrice avevano come cornice delle splendide foto scattate insieme al compianto chef; immagini che mettevano ulteriormente in evidenza la bellezza del loro rapporto d’amore.

