C’è un nuovo compagno nella vita sentimentale di Asia Argento dopo la fine dell’amore con Michele Martignoni? Se lo chiedono i fan dell’attrice e i tanti appassionati di gossip e cronache rosa, soprattutto dopo i numerosi rumor che vedrebbero Asia felicemente impegnata con il giovane Simone Bozzelli. Certo è che quando l’Argento comunicò al pubblico la rottura con Michele Martignoni fece trasparire un velo di dispiacere, probabilmente perché poteva essere l’uomo giusto per lei – e forse lo era – ma nel momento sbagliato.

Anthony Bourdain, com’è morto ex compagno Asia Argento/ Ricordo choc dell'attrice: "Quella sera era strano.."

“Mi ha aiutata molto a capire me stessa e arrivare a un livello di serenità che sinceramente non pensavo possibile”, aveva raccontato l’attrice e regista in una intervista, salvo poi tornare sui propri passi chiudendo definitivamente la storia con il compagno. A Verissimo, successivamente, aveva chiarito di stare bene da sola e di aver trovato un nuovo equilibrio.

Fiore Argento, sorella di Asia e figlia di Dario Argento/ Il maestro dell'horror: "Hanno fatto il mio bene"

Chi è Simone Bozzelli, il giovane regista che avrebbe rubato il cuore di Asia Argento dopo Michele Martignoni

Ma da qualche tempo a questa parte hanno cominciato a circolare nuovi rumor sulla situazione sentimentale di Asia, con le voci sul giovane regista Simone Bozzelli. I due farebbero coppia fissa da almeno un anno; sono stati avvistati insieme per la prima volta sul red carpet, quando si mostravano felici e contenti mano nella mano.

Classe 1994, Simone è molto più giovane di Asia, ma la differenza d’età non rappresenterebbe un problema per la coppia. Sui profili social di Simone, ad ogni modo, spunta più di un post con Asia Argento, ma nulla fa pensare ad una vera e propria storia d’amore, piuttosto ad una collaborazione. Per il momento tutto tace su questo fronte, vedremo se saranno i diretti interessati decideranno di uscire allo scoperto e fare chiarezza.

Dario Argento e Daria Nicolodi, genitori Asia Argento/ Le violenze perdonate a mamma Daria: "Fatto perché..."