Asia Argento tocca argomenti intimi e difficili nel corso dell’intervista rilasciata a Monica Setta, nella puntata di Storie di donne al bivio che andrà in onda martedì 27 agosto in prima serata su Rai 2. La figlia di Dario Argento ha parlato della sua dipendenza dall’alcol e di come è riuscita a superarla. “Non tocco alcolici da tre anni e tre mesi. – ha annunciato – Non è stato facile, in certi periodi bevevo anche al mattino. L’alcol è depressivo: più bevi e più stai male. Mi sentivo invisibile fin da ragazzina, ero così complessata che mi pareva di non avere neanche voce. Bevevo e mi sentivo viva. In questo modo ho perso tanti amici, trascorrevo intere giornate a letto con le tapparelle abbassate”.

Asia ha quindi spiegato come è riuscita a uscire da questo tunnel: “Ho avuto un’illuminazione: dovevo salvarmi per me stessa e per le persone che avevo vicino. Ho iniziato a praticare il buddismo, che mi ha aiutata a fare spazio dentro di me. Sono tornata nei gruppi di parola degli alcolisti anonimi: continuo a frequentarli e ogni giorno mi riprometto di non bere e di non usare droghe“.

Nel corso della lunga intervista a Storie di Donne al bivio, Asia Argento ha parlato anche del suicidio dello chef Anthony Bourdain, che è stato il suo compagno negli ultimi anni della sua vita: “Dopo di lui mai più un amore così – ha ammesso l’attrice – Eravamo alcolisti e depressi ma ci siamo amati e il ricordo di lui non mi abbandona”. Proprio a Anthony Bourdain è stato dedicato un biopic che porterà sul grande schermo la sua vita e il suo successo in campo lavorativi, che vedremo al cinema prossimamente. Un film in cui potrebbe essere toccata anche la storia d’amore con Asia Argento.