Asia Argento, Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo, ex fidanzate Morgan/ Le storie

Morgan e il matrimonio con Asia Argento: oggi sono grandi amici

Asia Argento, Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo sono le ex fidanzate di Morgan. Il cantautore e personaggio televisivo ha avuto una vita sentimentale abbastanza complessa e complicata. La prima moglie è stata Asia Argento: 7 anni d’amore tra i due suggellato anche dalla nascita della prima figlia Anna Lou. Un amore che è terminato nel peggiore dei modi, visto che i due sono finiti in tribunale. Una guerra che è terminata quando entrambi, anche per il bene della figlia, hanno deciso di trovare un compromesso. La storia non è stata affatto semplice stando a quanto rivelato da Asia Argento nel programma L’intervista di Peter Gomez: “sette anni con lui, sette anni di guai”.

Per fortuna oggi i rapporti tra i due ex sono migliorati con Morgan che parlando della ex moglie ha raccontato: “a distanza di anni il rapporto tra i due è migliorato ed oggi i due sono grandi amici. “Oggi Asia per me è un’amica. Ci sono stati alti e bassi, ma è da pazzi non collaborare, inteso come stare insieme. Sapersi divertire e sapersi dare cose semplici, di affetto, esserci. È la presenza la cosa importante”.

Morgan e le storie con Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo

In passato Morgan è stato fidanzato anche Jessica Mazzoli, concorrente di X Factor conosciuta proprio durante la sua esperienza di giudice. Tutto è nato proprio durante le registrazioni di X Factor con Jessica che ha rivelato: “ciò che mi fece innamorare di lui fu l’amore sincero che provava nei miei confronti”. La coppia è stata legata per diverso tempo e dal loro amore è nata Lara, la seconda figlia del cantautore. “Quando è rimasta incinta le ho detto questa è la mia casa, ora è nostra, cresciamo insieme questa bambina. Per un certo periodo è anche andata bene, poi è sparita e ha iniziato a chiedere solo soldi. Io però credo che sia ancora tutto salvabile” – ha raccontato Morgan che, dopo un periodo di grande difficoltà, ha ricostruito un rapporto con la ex compagna.

Infine è arrivata Alessandra Cataldo, un amore che è stato anche oggetto di critiche da parte della ex Jessica Mazzoli che sui social ha lanciato una vera e propria frecciata: “onde evitare che si proclami “santa subito” la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa”. A parte tutto Morgan e Alessandra si sono amati tanto e dal loro amore è nata anche una figlia di nome Maria Eco. Oggi Morgan dice di essere single.











