Asia Argento/ “Morgan? Io e mia figlia scappate dalle sue grinfie” (Non è la d’Urso)

Asia Argento torna questa sera a Live Non è la d’Urso, pronta ad affrontare le temutissime “Sfere” della trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso. L’ultima ospitata risale alla passata settimana, quando l’attrice e regista era in collegamento con il programma in primo luogo per rispondere alle accuse dell’ex Marco Castoldi (in arte Morgan). Quest’ultimo, nel corso di una lunga intervista all’Huffingtonpost aveva puntato il dito contro la madre della sua primogenita tuonando: “Asia mi picchiava nel sonno, mi tirava pugni in faccia”. Dichiarazioni dure alle quali però la figlia di Dario Argento non è riuscita a restare in silenzio: “Morgan è un malato di mente e deve disintossicarsi. Lasciandolo mi sono salvata”, la sua replica. In collegamento con Barbara d’Urso, Asia aveva spiegato di essere andata via 14 anni fa da Marco Castoldi, insieme alla figlia: “siamo scappate dalle sue grinfie. Lui è un matto, uno che fa una pagliacciata come quella di Sanremo è matto”, aveva aggiunto, riferendosi all’ormai arcinota scenetta con Bugo sul palcoscenico dell’Ariston all’ultimo festival di Amadeus. Parlando di Morgan aveva detto ancora: “Ha dei gravi problemi, deve disintossicarsi e ha sempre una specie di delirio narcisistico. Dovrebbe farsi curare, ma lontano dalle telecamere altrimenti alimentiamo la sua pazzia”.

ASIA ARGENTO IN COPPIA CON L’AMICA VERA GEMMA?

La scorsa settimana, ospite di Live Non è la d’Urso, la padrona di casa aveva anticipato la nuova ospitata di Asia Argento in coppia con Vera Gemma, sua grande amica. Sarà riuscita a riunire le due donne? In attesa di scoprire se oltre al padre e alla sorella ci sarà anche la sua ex compagna di avventura a Pechino Express, circa un mese fa aveva fatto discutere una loro diretta Instagram definita “bollente” in cui le due amiche, tra aneddoti e racconti non si tirarono indietro dal regalare ai fan un siparietto hot imperdibile. Mentre la Argento si era limitata a mostrare solo il reggiseno e gli addominali ben scolpiti, Vera non aveva esito a mettere in mostra le sue grazie coperte solo da mani e braccia. Una complicità unica, quella tra le due donne, esempio di forza e forte amicizia che va avanti da tempo, come dimostrato nella loro breve esperienza alla trasmissione di Rai2 interrotta anzitempo per via di un brutto infortunio che coinvolse l’attrice e regista romana.



