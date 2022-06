Asia Argento, “Non sono guarita dall’alcolismo”/ Con mia madre ci siamo perdonate…”

Asia Argento, la confessione su droga e alcol: “Da un anno non bevo ma…”

Asia Argento darà voce ad Alda Merini alla Biennale Teatro. L’attrice ha rilasciato un’intervista al quotidiano la Stampa in cui ha svelato un retroscena inedito sull’incontro con la famosa poetessa: “L’ho conosciuta negli Anni 90, ci avevano coinvolte in un progetto pubblicitario che non ricordo se andò mai in porto. Lei aveva scritto delle poesie su mie foto scattate da Ferdinando Scianna. Avevo 19 anni. Fumammo cento sigarette insieme. In quell’occasione mi aveva dettato due poesie che non trovo più dopo mille traslochi. Mi diceva, ‘tu, pallido cerbiatto”. Asia Argento è poi tornata a parlare della sua dipendenza da droga e alcol. Su Instagram qualche settimana fa l’attrice aveva pubblicato un post su Instagram in cui no aveva nascosto la sua gioia per aver raggiunto un importante traguardo personale: “Oggi compio un anno di sobrietà”, ha scritto.

Per Asia Argento il momento di festeggiare è coinciso con il momento della sua rinascita dopo un anno di sobrietà senza alcol e droghe. Asia ne ha parlato nell’intervista a La Stampa e sulle dipendenze ha ammesso: “Bisogna conoscere le dipendenze per sapere che una persona che è dipendente lo sarà per sempre. Io pratico e studio buddismo per scollegare i miei mondi bassi. Ma posso solo dire di essere in recupero. Da un anno non bevo e tengo a bada l’alcolismo. Ma non sono guarita. Ci sono dei traumi che molte persone vivono, viene a mancare il sistema di attaccamento e allora ci si affida all’alcol e alle droghe, fungono da ansiolitici. All’inizio funziona ma con il tempo diventano depressivi. Trasformare il veleno in medicina. Un lavoro quotidiano. ‘Per oggi ho fatto del mio meglio’: me lo dico e sento grandi benefici”.

Asia Argento e il rapporto con la madre Daria Nicolodi: “L’ho perdonata”

Asia Argento ha poi parlato del difficile rapporto con la madre Daria Nicolodi venuta a mancare qualche anno fa. Madre e figlia hanno avuto un rapporto molto conflittuale tanto he nel suo libro aveva ripercorso i momenti più complicati e dolorosi del loro rapporto. Nonostante il controverso rapporto con la madre Daria, Asia Argento non è riuscita a superare la sua morte, avvenuta lo scorso 26 novembre. La sua scomparsa arrivata al termine di una lunga malattia ha però lasciato un vuoto incolmabile in Asia Argento che a distanza di tempo ha svelato un inedito retroscena: “Con mia madre ci siamo perdonate sul suo letto di morte. Il risentimento uccide. Liberarsene è la chiave per andare avanti altrimenti resti in un meccanismo atroce che impedisce l’evoluzione. Oggi certe brutte cose non definiscono quella che sono. Io ho perdonato lei e lei me di non essere stata una figlia migliore”.

Asia Argento si è fatta portavoce del movimento metoo negli anni scorsi. L’attrice rivendica la sua celta di aver denunciato le violenze subite e dice: “Faceva parte del mio cammino e mi ha fortificata. Era un periodo atroce e ho fatto il mio dovere. Così quell’uomo orribile (Harvey Weinstein) ora è in prigione. In questo modo ho aiutato altre donne”.











