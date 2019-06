Asia Argento vs Morgan/ “Penso solo a fare la madre, dico quello che penso…”

Asia Argento non ha peli sulla lingua. L’attrice, infatti, anche nelle situazioni più scomode, dice sempre quello che pensa. E’ quanto ha fatto ultimamente quando ha commentato con parole durissime lo sfratto di Morgan. “Finirai su una panchina e da lì sarà meno facile drogarti”, è stato il commento dell’attrice alla situazione che sta vivendo il padre di sua figlia, Anna Lou. Ad Asia Argento, Morgan ha replicato dai microfoni di Non è la D’Urso dicendo: “Asia è una grande maestra di tossicodipendenza”. Un botta e risposta a distanza sul quale la Argento non ha alcuna intenzione di aggiungere altro. Ai microfoni del settimanale Nuovo, infatti, l’attrice confessa che, in questo momento della sua vita, vuole solo fare la mamma. “Non ci crederete, ma in questo momento mi interessa in particolare fare la madre. Lontano dai riflettori sono una persona solitaria e semplice. E vivo solo per i miei figli, Anna Lou e Nicola Giovanni” – spiega l’attrice che poi aggiunge – “Certo, poi dico sempre quello che penso, nel bene e nel male. E’ il mio unico difetto: sono spontanea e senza filtri”.

ASIA ARGENTO: “AMO METTERMI IN GIOCO”

Asia Argento è tornata in tv con il ruolo di saggia in “Realiti, Siamo tutti protagonisti”, il nuovo programma di Raidue. Per l’attrice si tratta di una nuova avventura in cui ha deciso di tuffarsi amando mettersi in gioco e provare sempre cose nuove. “Sono una persona cui piace mettersi in gioco e che non ha paura delle critiche perchè ci sono abituata. Mi interessa parlare di attualità e dire la mia, proprio come accade in questo nuovo programma anche se a volte ho punti di vista contrastanti” – spiega la Argento che poi aggiunge – “non parlerei di riscatto, piuttosto mi sono fidata della trasmissione. E poi sono una fan di Enrico Lucci”. Infine, Asia Argento confessa di non amare che la propria vita faccia notizia sempre e comunque: “non ne vado fiera. Anzi, questo mi fa piangere”.

