Asia Argento: “Pechino Express? Pochi soldi”/ “Volevano speculare sul mio dolore”

Asia Argento era destinata a diventare una protagonista indiscussa di Pechino Express 2020. La sua avventura, però, è durata meno del previsto a causa di un infortunio al ginocchio che l’ha costretta a ritirarsi dal gioco e a tornare in Italia lasciando l’amica Vera Gemma in gara con Gennaro Lillio. L’attrice, così, durante una diretta condivisa su Instagram con l’amica Vera, ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione all’adventure game di Raidue. “Lo voglio dire, non me ne fotte un caz*o, fatemi causa, non me ne frega. Mi hanno pagato il minimo garantito, ok? Zero, nulla di più”, spiega l’Argento rispondendo anche alle domande dei followers, curiosi di sapere tutti i dettagli della partecipazione a Pechino. Lo sfogo di Asia, però, non è finito qui perchè l’attrice nel corso della diretta ha parlato anche del suo incidente al ginocchio e delle varie dinamiche tra i concorrenti.

ASIA ARGENTO CONTRO PECHINO EXPRESS: “PANTOMINA SUL DOLORE”

Come fa sapere il portale Bitchyf, Asia Argento è stata un fiume in piena durante la diretta con Vera Gemma parlando di quanto accaduto a Pechino Express. L’attrice ha spiegato di aver sentito molto dolore quando si è fatta male ma di non essere stata creduta perchè non piangeva. “Poi in ospedale hanno fatto una pantomina per beccare il mio dolore. Per fortuna non mi potevano riprendere ma tu (Vera Gemma ndr) sei rimasta fuori per riprendere il tuo dolore“, ha spiegato la Argento. La figlia di Dario Argento, poi, continua spiegando di essere stata sottoposta ad una serie di controlli per poi tornare in albergo dove la produzione avrebbe continuato le riprese. “Dopo l’ospedale volevano fare una pantomina di noi felice. Ci hanno mandato le telecamere, ci hanno chiesto di brindare perchè avevamo vinto il bonus, ci hanno chiesto di parlar male degli altri concorrenti, delle Top”, ha concluso Asia Argento chiudendo così il cerchio sulla sua partecipazione al reality.



