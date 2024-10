ASIA ARGENTO E MORGAN: “PASSATE DI TUTTI I COLORI, MA LUI RESTA IL…”

Asia Argento e Morgan, cosa sappiamo della loro storia d’amore e perché i due artisti si sono lasciati? Quest’oggi l’attrice e artista romana sarà nuovamente sotto i riflettori dato che l’intervista concessa a Silvia Toffanin nel corso della puntata del sabato sarà uno dei piatti forti del nuovo appuntamento con “Verissimo”: e la presenza in studio della figlia di Dario Argento sarà anche l’occasione per parlare probabilmente delle sue vicende sentimentali e della figlia Anna Lou che oramai è diventata un personaggio televisivo e a proposito del quale il padre, Marco Castoldi, ha speso parole al miele dando merito del suo successo alla madre, nonché ex compagna. Ripercorriamo le tappe di una relazione da copertina ma burrascosa tra Asia Argento e Morgan e anche i motivi che hanno portato la coppia a dirsi addio.

Sophie Codegoni, ex compagna di Alessandro Basciano/ Il rapporto oggi e la figlia Celine Blue: è fidanzata?

Quella tra Asia Argento e Morgan è stata infatti non solo una delle love story più in vista all’inizio del nuovo millennio ma, in un’epoca pre-social, anche una relazione che ha monopolizzato la stampa rosa e che ha continuato a far parlare di sé negli anni a venire, tra codazzi in tribunale, accuse reciproche, chiarimenti e interviste che i diretti interessati continuano a concedere sul tema. L’attrice e regista era stata fidanzata col cantautore e leader dei Bluvertigo dal 2000 al 2006 e nel corso della storia era nata anche Anna Lou Castoldi, primogenita a cui la madre aveva voluto dare il nome della sorellastra scomparsa prematuramente nel 1994. “Ci siamo conosciuti da ragazzini, ne abbiamo passate di tutti i colori e resta una delle persone più importanti della mia vita e per lui proverò sempre affetto e amore incondizionato” ha detto Asia a proposito dell’ex partner.

Pietro Delle Piane, chi è il compagno Antonella Elia/ Un amore tra alti e bassi e un unico grande sogno

MORGAN, “ASIA? MI HA LASCIATO LEI MA NON HO MAI SMESSO DI AMARLA”

Sentimento ricambiato da parte di Castoldi che, al pari della figlia del maestro del cinema horror, ha in più occasioni ammesso che quella è stata la storia più importante della sua vita: non caso, tra Asia Argento e Morgan anche dopo la separazione e nonostante le polemiche, il rapporto non si è mai incrinato del tutto e la stessa donna ha sempre spronato la figlia Anna Lou a mantenere una relazione col papà. Certo, non sono mancati i picchi di tensione come quando, nel 2010, la regista chiese l’affidamento esclusivo della bambina per via dello scandalo-cocaina scoppiato attorno a Morgan. Un amore, insomma, vissuto sempre intensamente e tormentato da droghe (uso di crack per l’uno e il ricorso a stupefacenti la compagna) e dissidi: a farli conoscere fu un galeotto incontro favorito da Enrico Ghezzi, col cantante letteralmente folgorato dalla giovane attrice.

Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata?/ Gossip e avvistamenti dopo la rottura con Sophie Codegoni

La storia d’amore di Asia Argento e Morgan durerà sei anni e lascerà a entrambi ‘in eredità’ la prima esperienza genitoriale e tanti bei momenti, prima della crisi e di episodi di presunte violenze domestiche (come riporta ‘il Giornale’), anticamera dell’addio e delle dispute legali su alimenti non pagati e trascuratezza, secondo quanto aveva detto la madre, nei confronti della figlia. Oggi, tuttavia, anche se tra di loro non ci sono rapporti, si è trovato un punto di equilibrio e si sono riappacificati: “Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi, ci scambiamo opinioni su idee artistiche. Abbiamo trovato un equilibrio” aveva rivelavo Asia nel 2016, con l’ex partner che, dal canto suo, aveva ammesso di non aver “mai smesso di amarla, perché quando un uomo ama è per sempre”. Non solo, la figlia d’arte aveva pure confessato che ogni tanto Marco le manda “della musica, di notte, qualche canzone da ascoltare. Per me lui è un artista interessante, gli voglio bene, resta il grande amore della mia vita ma mi chiedo se una persona come lui sia capace di amare…”.