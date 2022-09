Asia Bigolin porta l’hip-hop ad Amici 22, chi è?/ Fa l’insegnante e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Asia Bigolin è ammessa alla prima puntata da Raimondo Todaro

Amici 22 di Maria De Filippi parte il prossimo 18 settembre 2022 su Canale 5, con una prima puntata dedicata alla formazione della classe che animerà il talent Mediaset e che, tra gli allievi ballerini, vede promossa Asia Bigolin.

Stando alle anticipazioni tv di Amici news, al debutto al talent con l’esibizione di sbarramento la giovane ballerina di origini venete e di 21 anni riesce a stregare il riconfermato insegnante di ballo confermato alla cattedra di Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro, imponendosi quindi come una giovane promessa della scena hip hop made in Italy. Tra le altre curiosità concernenti il talento Asia Bigolin, va detto che la giovane frequenta la Sportify Dance Academy, sita a Castel Franco Veneto. In questa struttura la giovane lavora da insegnante di hip-hop per il target di aspiranti ballerini kids. Asia, ballerina allieva di Amici 22, entra a far parte dello staff di Fade out summer camp e nella stagione estive si aggiunge ad un gruppo di animazione che fa spettacoli durante le serate Mash up in cui c’è reggaeton, hip hop e R&B. Un lavoro che le consente di girare un numero importante di locali e e discoteche in tutta Italia.

Si prevedono scontri con l’ammissione di Asia Bigolin ad Amici 22…

Raimondo Todaro, conosciuto dai più tra i telespettatori per l’insegnamento dei balli latini, accoglie quindi in squadra la categoria hip hop rappresentata da Asia Bigolin e che, al contempo, è rappresentata ad Amici 22 dal rivale competitor insegnante Emanuel Lo, il quale entra come new-entry al talent in sostituzione dell’insegnante uscente Veronica Peparini.

Cosa accadrà con l’ingresso di Asia Bigolin ad Amici di Maria De Filippi? Non si escludono scontri per via di Asia, tra i due insegnanti di ballo, rispetto alle visioni personali sull’hip-hop. Nel frattempo, la giovane breaker vanta un seguito social stimato oltre 3.900 follower su Instagram.

