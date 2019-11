Asia Busciantella Ricci sarà espulsa?/ La sua grande difficoltà… (Il Collegio 4)

Asia Busciantella Ricci è rimasta più o meno nascosta nelle prime puntata de Il Collegio 4 tanto da far parlare di difficoltà per lei, ma la scorsa settimana abbiamo avuto la conferma che il soprannome La Strafottente le si addice appieno. La ragazza infatti è riuscita a far infuriare il prof Raina, impedendogli di fare la lezione alla classe sul ciclo dell’acqua. Incurante delle parole del docente, Asia si è messa a scrivere un biglietto e non ha saputo rispondere alla domanda di Raina. Dopo aver chiesto scusa all’insegnante, ha continuato comunque a farsi gli affari suoi, scrivendo il proprio nome su un altro foglietto e infine dipingendosi le mani con il pennarello blu. Raina tra l’altro ha deciso di non concederle il permesso di andare in bagno e Asia gli ha risposto facendogli il verso, continuando a ribattere ad ogni frase del professore. Così è stata buttata fuori dall’aula: “Io è da mezz’ora che sto a dì basta, basta”, ha detto sorridendo. “Io finisco di parlare, ma se lui parla, rispondo, non è che ho paura”, ha detto poi alle telecamere. Il docente però ha deciso di raggiungere l’allieva nel cortile a lezione ultimata, giusto per comprendere il motivo del suo gesto. Asia però ha negato persino di avergli fatto il verso ed ha sottolineato di aver chiesto di poter andare al bagno ancora prima che Raina “mi facesse la paranoia sulle mani”. Date le continue interruzioni, il professore è arrivato anche a chiederle di stare zitta fino a quando non avesse finito di parlare, ma la ragazza ha la risposta sempre pronta. “Ho detto ai suoi compagni che saranno interrogati. Lei sarà la prima”, ha concluso poi Raina.

Asia Busciantella Ricci, Il Collegio 4: tutti gli ammiratori su Instagram

Risposte senza fine da Asia Busciantella a tutti gli ammiratori che le scrivono su Instagram. La studentessa de Il Collegio 4 ha deciso di rispondere ad alcune domande che riguardano la sua esperienza nel reality, ma ha mantenuto la bocca cucita sulla sua possibile espulsione. Dato l’atteggiamento supponente dimostrato nell’ultima puntata, tanti telespettatori temono infatti che la ragazza sarà fra le prossime ad essere buttata fuori. Per scoprirlo dovremo attendere però questa sera, mentre non è di certo un mistero che la persona con cui ha legato di più in questa esperienza televisiva sia Claudia Dorelfi. Asia lo ha sottolineato taggando l’amica, ma condividendo anche una piccola clip di quanto accaduto la scorsa settimana durante una delle lezioni della prof Petolicchio: “Busciantelli e Dorelfi, un binomio di quelli che difficilmente dimenticherò”, ha detto infatti la docente in risposta alle continue risatine delle due ragazze. “Ho conosciuto 20 fratelli che non credevo di avere”, dice poi la ragazza nelle sue Storie, riferendosi a tutta la classe della quarta edizione. Fra i cibi assaggiati in istituto, ricorda invece con orrore il cervello, servito durante la puntata di debutto del programma.

Asia Busciantella Ricci: il colloquio con il prof Raina





