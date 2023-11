ASIA ELIMINATA DA X FACTOR 2023/ Fedez la mette in difficoltà, il pubblico la fa uscire

Asia è l’eliminata della seconda puntata dei Live di X Factor 2023: i giudici l’avevano salvata al ballottaggio della prima puntata, ma questa volta hanno deciso di spedirla al tilt, dove il pubblico non l’ha perdonata. A lei è stato preferito Gaetano De Caro, che non era presente sul palco poiché minorenne.

X Factor 2023 live, 2a puntata/ Diretta: Asia eliminata al tilt, salvo Gaetano De Caro

Fedez poco prima del verdetto del televoto lampo ha fatto mea culpa. “Mi sono reso conto di avere sbagliato io l’assegnazione di oggi, su Bang Bang (il suo cavallo di battaglia, ndr) ha fatto molto bene”. Il riferimento era a All The Stars di Kendrick Lamar e SZA, una canzone ritenuta dagli altri giudici troppo difficile per lei. Indipendentemente da ciò che ha condizionato il pubblico, ad ogni modo, Asia è stata costretta ad abbandonare lo show. “Sono fiera di me stessa per essere arrivata fino a qui, non me lo aspettavo. Grazie”, ha commentato.

ASTROMARE RIPESCATI A X FACTOR 2023/ Morgan polemico: "Anna Castiglia era più interessante"

Asia Leva divide al primo Live di X Factor 2023 con “Empire State of Mind”

Asia Leva, la 18enne di Latina, è tra i concorrenti arrivati alla fase finale dei Live di ‘X Factor 2023‘. Dopo aver brillato durante le varie fasi del talent show musicale spingendo Fedez a fare una scelta davvero forte: il rapper decide di assegnarle uno dei posti disponibili per i Live a discapito di Alice costretta a tornare la casa. La sua versione di “Bang bang” di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj è una bomba d’energia in grado di travolgere tutti! Durante il primo Live di XF 13, la cantante ha un pò deluso le aspettative confrontandosi con “Empire State of Mind”, super hit di Jay Z e Alice Keys che ripropone in una versione con tanto di barre in italiano.

Andrea Iannone e Elodie/ Costretti a vivere un amore "blindato" per colpa degli haters?

Morgan impazzisce e commenta l’esibizione live: “il tuo modo di cantare è come se suonassi uno strumento, dal modo in cui canti si capisce che sei veramente una grande musicista”. Di parere contrario Ambra Angiolini che precisa come il suo voler essere ambiziosa possa renderla antipatica all’occhio del pubblico. Non solo, l’attrice la invita a divertirsi di più. La sua esibizione non brilla particolarmente con la cantante allo spareggi contro Les Aminaux Formidables. A spuntarla alla fine è proprio lei!

Chi è Asia, la cantante di X Factor 2023: la presentazione

Ma chi è Asia Leva, la cantante di X Factor 2023 entrato nella squadra di Fedez? Scopriamo qualcosa su di lui grazie alla scheda di presentazione pubblicata sul sito ufficiale del talent show di successo “ASIA nasce a Sezze nel 2004. Inizia a calcare il palcoscenico all’età di tre anni interpretando vari personaggi di musical, e appassionandosi ai diversi generi musicali iniziando a studiare canto all’età di 6 anni” – si legge sul sito ufficiale del programma.

Inizia così il percorso nel mondo della musica di Asia che si dedica allo studio di violino e chitarra seguendo così le orme dei genitori sia nel canto che nella danza. Musicalmente parlando la cantante viene “influenzata da vari generi musicali che la arricchiscono come artista, trovando poi il suo posto nella musica black. Una grande base r&b, una spruzzata di rock e tanto rap anni 90”.

Ecco un video con l’esibizione di Asia a X Factor 2023:













© RIPRODUZIONE RISERVATA