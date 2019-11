Asia Gianese vs Patrizia Groppelli e Karina Cascella/ “Oca giuliva vestita da…”

L’influencer Asia Gianese che, nei giorni scorsi ha fatto discutere per la bravata compiuta in piazza Duomo a Milano arrivando sul sagrato con l’auto, è tornata a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso, nella puntata del suo show in onda oggi, lunedì 25 novembre, si è occupata di influencer che guadagnano soldi postando foto e video su Instagram. Oltre a Ludovica Pagani che ha ricevuto i complimenti degli altri ospiti della conduttrice, in studio c’era anche Asia Gianese che, invece, è stata attaccata da Patrizia Groppelli, Biagio D’anelli e Karina Cascella. Patrizia Groppelli, in particolare, dopo aver visto un filmato sul lavoro di Ludovica Pagani, ha detto: “E’ una donna che ha un’umiltà incredibile. Io di te posso solo parlare bene a differenza di quest’oca giuliva (Asia Gianese ndr) vestita da confetto perchè è veramente un’oca”. “La persona è una cosa e l’abbigliamento è un’altra cosa”, replica la Gianese. “No, tu sei un confetto. Non hai umiltà, non hai niente. Ti sei comportata male dietro le quinte. Ricordati che nel tuo lavoro ci vuole umiltà e costanza nelle cose”, aggiunge ancora la Groppelli.

ASIA GIANESE SOTT’ACCUSA A POMERIGGIO 5

A schierarsi con Patrizia Groppelli sono anche Biagio D’Anelli e Karina Cascella che puntano il dito contro Asia Gianese per i messaggio sbagliati che lancerebbe attraverso il proprio profilo Instagram. “Ti seguo nelle storie e ci conosciamo da un anno e la bravata che hai fatto al Duomo di Milano è la meno peggio” – spiega Biagio D’Anelli – “vedere una ragazza che passa a 160-180 km/h con il semaforo rosso non è educativo per i followers che ti seguono. Poi io penso che l’influencer abbia la fortuna di dare il buon esempio alle persone”, aggiunge l’ex gieffino. “I followers li prendi solo perchè ti metti mezza nuda”, sbotta la Groppelli. “Io con il mio corpo ci lavoro”, si difende Asia ribadendo di lavorare come modella. “Il profilo di Asia si avvicina di più al porno. Se a 21 anni pubblichi queste foto, a 30 anni cosa pubblichi?”, chiede Karina Cascella che non condivide le foto pubblicate dalla Gianese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA