Asia Nuccetelli a Pomeriggio 5/ Astol è il nuovo fidanzato: perché è finita con l’ex?

Nello studio di Pomeriggio 5 si parla di gossip e nuovi amori. Barbara d’Urso torna ad ospitare la giovane Asia Nuccetelli proprio in un momento che per lei è molto speciale. Asia ha infatti un nuovo fidanzato: lui è Astol, giovane trapper e cantante il cui vero nome è Pasquale Giannetti. I due starebbero insieme da poco ma l’intesa pare sia già molto forte. A confermarlo le continue dediche che si scambiano attraverso i social. Messaggi, canzoni, post che sottolineano come Asia Nuccetelli abbia ritrovato la felicità con un nuovo ragazzo del quale sembra essere davvero molto innamorata. Oggi, a Pomeriggio 5, Asia però svelerà i dettagli di questa nuova storia d’amore, raccontando magari anche il primo incontro con Astol e quali sono ad oggi i reciproci sentimenti.

ASIA NUCCETELLI E LA STORIA CON BATTISTINI: COS’È ACCADUTO?

Quella tra Asia Nuccetelli e Astol è una storia che nasce subito dopo la fine di una relazione molto intensa per la figlia di Antonella Mosetti. Asia era infatti fidanzata con il surfista Gianfranco Battistini che l’aveva anche chiesta in moglie. Proposta di nozze che era stata accettata dalla Nuccetelli. Ma cosa è accaduto subito dopo? Perché è finita? Nell’ottobre dell’anno scorso sono infatti scomparse tutte le loro foto dai social e, con esse, anche la Nuccetelli che ne ha approfittato per allontanarsi un po’ dai social e dalla tv. Ma cosa è realmente accaduto? Anche questo sarà oggetto di discussione nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 che vede la bella Asia Nuccetelli ospite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA