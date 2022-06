Giorgio Parisi, chi è/ Nobel Fisica scelto fra le tracce Prima Prova Maturità 2022

Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, è stato scelto fra gli argomenti d’esame di maturità 2022 per la Prima Prova. Si tratta di un fisico e accademico italiano, attivo nel campo della fisica statistica e in teoria dei campi. Nato a Roma ma originario anche di Umbria, Piemonte e Sicilia, si è diplomato al San Gabriele di Roma nel 1966, per poi laurearsi a La Sapienza quattro anni dopo in fisica, con una tesi sul bosone di Higgs. La sua carriera di fisico l’ha iniziata come ricercatore del CNR, quindi presso l’INFN, Istituto nazionale di fisica nucleare, ai Laboratori nazionali di Frascati dal 1971 al 1981, quando ha anche conseguito l’ordinariato in fisica teorica.

Ha lavorato anche presso la prestigiosa Columbia University, negli Stati Uniti, nonché, nel biennio 76-77 all’Institut des Hautes Études Scientifiques, e successivamente, fino al 1978, all’École Normale Superieure di Parigi. Dal 1981 è invece divenuto ordinario di fisica teorica presso l’Università di Tor Vergata, poi nel 1992 è passato presso la “sua” università, divenendo docente presso La Sapienza di Roma, dove ha insegnato fisica teorica, teorie quantistiche, fisica statistica, e probabilità. Ha insegnato fino al 2018 quando poi è stato eletto presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, mantenendone la presidenza fino al 2021.

GIORGIO PARISI CHI E’? SPOSATO CON DUE FIGLI: UNA DOCENTE E UN RICERCATORE

Proprio il 2021 è stato un anno magico per Giorgio Parisi, essendo stato insignito del premio Nobel per la fisica (a febbraio), e ancor prima, ad ottobre, del Premio Wolf. Il Nobel è giunto «Per la scoperta dell’interazione fra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria», mentre il Wolf «Per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi.».

A febbraio di quest’anno, infine, l’asteroide 15803 è stato rinominato asteroide 15803 Parisi in suo onore. Giorgio Parisi è padre di due figli, Lorenza, che è una docente universitaria di Internet Studies e Social Media Management, e Leonardo, che invece è ricercatore presso l’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR. E’ sposato da anni con Daniella, madre dei suoi figli. Per l’esame di maturità 2022, prima prova, il Miur ha proposto il discorso di Giorgio Parisi in occasione del pre-COP26 Parliamentary Meeting, sui cambiamenti climatici.

