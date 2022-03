Aspide. Gomorra in Veneto/ Archipelagos Teatro in scena

Giovedì 31 marzo, venerdì 1 aprile e mercoledì 13 aprile 2022 il collettivo Archipelagos Teatro in scena con Aspide. Gomorra in Veneto. “Siamo grati di poter condividere questo nostro lavoro al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco il 1 aprile e ringraziamo Libera Contro le mafie per l’appoggio e il sostegno che ci riconosce da sempre – affermaGioia D’Angelo fondatrice e attrice del collettivo. Siamo felici inoltre di portare questa storia nelle scuole con il sostegno della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. È grazie a Libera, che ci ha affidato per prima gli atti del processo del caso Aspide, che abbiamo iniziato questo percorso. Spesso dopo lo spettacolo i ragazzi sono i primi a porre delle domande molto precise, puntuali e questo dimostra una presa di coscienza del fatto che la mafia non è più un concetto astratto o legato a un preciso territorio ma è una rete più intricata e nascosta che riguarda ormai tutto il nostro paese. Questa sensibilità e coscienza da parte dei ragazzi è un riscontro prezioso che permette a noi attrici e allo spettacolo di crescere.” Due donne – una giornalista e la moglie di un informatore di giustizia – raccontano questa storia. Aspide. Gomorra in Veneto si basa su un fatto di cronaca avvenuto dieci anni fa e riguarda molte realtà imprenditoriali del Veneto e di molte altre regioni d’Italia. Raccontare perché non si ripeta. Perché il Male, come la Mafia, è dietro la porta di casa, e solo la consapevolezza può combatterlo.

“Il nostro collettivo – continua Gioia – ha due lavori in attivo di carattere civile e, anche se non rappresenta la nostra unica vocazione, il tema sociale è qualcosa che ci sta a cuore. Il nostro secondo spettacolo si intitola Alle 20 precise, parte da una storia vera legata alla mia famiglia, parla di Resistenza nel senso più ampio del termine. Resistere è scegliere da che parte stare, è occuparsi della propria famiglia, aspettare per tutta la vita che il proprio marito torni, sono piccole azioni quotidiane, ognuno per come può. Durante la pandemia ci siamo dedicati, come tutti, alla parte creativa di nuovi lavori che speriamo di poter presto portare in scena, anche grazie alla ricerca e al sostegno di possibili coproduzioni da parte di altre realtà del nostro territorio. Abbiamo pensato a luoghi alternativi al teatro quali Musei, Biblioteche, Fondazioni sondando un genere performativo, che potesse includere le competenze dei vari componenti del nostro collettivo, quindi il teatro, la danza, la musica, le videoproiezioni. Ci auguriamo di poter proseguire il nostro percorso e di poter creare degli spettacoli partendo da storie che possano appartenere e parlare a tutti. Partire da fatti reali, attraverso interviste alle persone che condividono il nostro lavoro e ci accolgono nei loro spazi, al pubblico stesso, rendendolo autore, per una drammaturgia corale e collettiva.”

Archipelagos Teatro

nasce a marzo del 2018 dalla più longeva Associazione artistica e culturale Circuito PalcofONico, con sede a Padova.

Un collettivo di artisti, una compagnia di attori diplomati all’Accademia Teatrale Veneta, di drammaturghi e di musicisti, che si avvale anche di collaborazioni esterne.

Aspide. Gomorra in Veneto

Giovedì 31 marzo 2022

Cinema Patronato Leone XIII

ore 10.00/12.30

Vicenza

(matinée per scuole superiori)

—

Venerdì 1 aprile 2022

Teatro Filarmonico

Piove di Sacco

evento organizzato da Libera contro le mafie

ore 21:00

Ingresso Gratuito con offerta a Libera

Mercoledì 13 aprile 2022

Teatro Verdi

ore 10.00/12.30

Padova

(matinée per scuole superiori)

Ognuno di noi è una parte di un tutto, un’isola con una natura artistica individuale

ma in profondità ha un legame comune saldamente unito e vivo perché condiviso.











