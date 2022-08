Aspirante vedovo/ Su Rai 3 il film con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto

Aspirante vedovo, film di rai 3 diretto da Massimo Venier

Aspirante vedovo va in onda oggi, venerdì 12 agosto, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una commedia italiana per la regia di Massimo Venier, girata nel 2013 con la partecipazione di un cast molto amato dal pubblico, da Fabio De Luigi a Luciana Littizzetto, maestri della risata, oltre ad Alessandro Besentini del duo Ale e Franz, Francesco Brandi, presente nel cast di altri film comici come Benvenuti al Nord e Clizia Fornasier, giovane attrice, conduttrice e scrittrice italiana, nonché ex modella. Prodotta da Rai Cinema, la pellicola è distribuita da 01 Distribution.

La rivolta dei pretoriani/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

Aspirante vedovo, la trama del film

Leggiamo la trama di Aspirante vedovo. Alberto e Susanna sono sposati: lei è una ricchissima industriale di successo, mentre lui è un imprenditore fallito che vive alle sue spalle, cercando sempre di ottenere finanziamenti per i suoi strampalati progetti, puntualmente rifiutati e derisi dalla consorte, che non perde occasione per sottolineare l’incapacità del marito e sminuirlo. Il rapporto è talmente logoro, che neanche il confessore si Susanna riesce più a spiegarsi il motivo della loro unione, che lei porta avanti come una punizione..

My Best Friend’s Wedding/ Su Canale 5 il remake turco del film con Julia Roberts

Il meccanismo ormai ben consolidato si inceppa però, quando, in seguito a un incidente aereo, Susanna viene conteggiata tra le vittime e Alberto prende in mano la sua vita, con l’eredità della defunta moglie. Naturalmente le cose non vanno secondo i piani di Alberto, che arriverà a tentare di liberarsi personalmente dell’arcigna Susanna, pagando in prima persona la sua messinscena fittizia.

Il video del trailer di Aspirante vedovo

LEGGI ANCHE:

Lei è sempre la mia follia/ Su Rai 2 il film con Leigha Spinnott

© RIPRODUZIONE RISERVATA