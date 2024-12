Assassinio sul Nilo (il cui titolo originale è ‘Death on the Nile‘) è un film americano del 2022 che Rete 4 manderà in onda questa sera – lunedì 30 dicembre 2024 – alle 21:25: distribuito da The Walt Disney Company Italia e prodotto dalla 20th Century Fox e The Estate of Agatha Christie, vede alla regia Kenneth Branagh, vincitore di un Golden Globe e un Premio Oscar come migliore sceneggiatura non originale per ‘Belfast’ e già vincitore di un premio BAFTA e un premio European Film Awards come migliore regista per ‘Enrico V‘; mentre proprio con Assassinio sul Nilo debutta dietro alla macchina da presa firmando anche – qualche anno più tardi – ‘Assassinio a Venezia‘ e ‘Artemis Fowl‘.

Oltre allo stesso Kenneth Branagh che interpreta l’investigatore Hercule Poirot, nel cast di Assassinio sul Nilo c’è anche Gal Godot – che nel 2004 vinse il titolo di Miss Israele, venendo notata su un photobook di Maxim e contattata per un provino per la parte di una delle Bond Girl che le fece conquistare un ruolo di primissimo piano in ‘Fast&Furious‘ 4, 5 e 6 e anche quello di Wonder Woman -, affiancata da Rose Leslie, Armie Hammer e Annette Bening.

La trama sdi Assassinio sul Nilo, in onda oggi su Rete 4

La protagonista di Assassinio sul Nilo è la bella, affascinante e ricca ereditiera Linnet Ridgeway – interpretata, appunto, da Gal Gadot – che dopo aver rubato il fidanzato alla sua migliore amica Jacqueline che non prenderà bene la notizia: la convola a nozze e decide di trascorrere la luna di miele sul Nilo e organizzano una crociera. Il battello ospita molti turisti, tra i quali anche la stessa Jacqueline, che non riuscendo ad accettare il tradimento di Simon vuole vendicarsi, sparandogli e ferendolo a una gamba.

Sulla barca – comunque – c’è anche il detective e protagonista di Assassinio sul Nilo Hercule Poirot che assumerà immediatamente il controllo delle indagini dopo che Jacqueline a causa del suo gesto estremo verrà divorata dai sensi di colpa e calmata con una dose massiccia di morfina che la fa addormentare immediatamente lasciandola incosciente per tutta la notte; e soprattutto dopo il ritrovamento – la mattina successiva – del corpo senza vita della neo sposina Linnet Ridgeway.

Jacqueline non può essere stata perché ha trascorso tutta la giornata nella sua stanza dormendo e la faccenda al centro di Assassinio sul Nilo si complicherà ulteriormente perché il detective Hercule Poirot – cominciando ad indagare e ad ascoltare tutti i passeggeri – scoprirà con grande meraviglia che ciascuno di loro ha un valido motivo per volere la morte di Linnet: trovare l’assassino non sarà una facile impresa.