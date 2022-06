Assassinio sul treno/ Su Rete 4 il film con Margaret Rutherford

Assassinio sul treno, film di rete 4 diretto da George Pollock

Assassinio sul treno è un giallo misto a commedia del 1962 che va in onda su Rete 4 a partire dalle 16,50 oggi, 20 giugno. Si tratta della trasposizione cinematografica del romanzo della celebre scrittrice Agatha Christie, Istantanea di un delitto ed è il primo di una serie di lungometraggi dedicati a Miss Marple girati in Inghilterra, infatti dopo di esso furono distribuiti altri 3 titoli: Assassinio al galoppatoio, Assassinio sul palcoscenico e Assassinio a bordo.

Un’estate da ricordare/ Su Canale 5 il film diretto da Martin Wood

La regia della pellicola è affidata a George Pollock, gli interpreti principali sono: Margaret Rutherford, Charles Tingwell, James Robertson Justice, Stringer Davis e Muriel Pawlov. Le musiche della colonna sonora sono del celebre compositore Ron Goodwin che è stato direttore della Royal Philharmonic Orchestra.

Assassinio sul treno, la trama del film: un misterioso omicidio

Il racconto di Assassinio sul treno si basa su una signora attempata e nubile che fa ritorno al suo paese da Londra. Mentre sta viaggiando in treno, dal finestrino riesce ad osservare il passaggio di un altro treno e casualmente riesce ad osservare un uomo che strangola una ragazza. Quando arriva al suo paese, il suo primo pensiero è quello di recarsi dalla polizia per denunciare quanto è accaduto, ma purtroppo nessuno riesce a credere al suo racconto.

A sud ovest di Sonora/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando

La ricostruzione dei fatti non ha nessun riscontro, in quanto, l’ispettore non ha ritrovato nessun cadavere e nessuno sembra aver visto la donna descritta dall’anziana signora. Fortuna vuole che il bibliotecario del paese le dia credito ed insieme decidono di indagare sul misterioso assassinio. I due signori decidono di travestirsi da casellanti e di percorrere la ferrovia in cerca di qualche traccia sospetta. Le loro indagini li conduce alla Villa Ackenthorpe e l’arzilla signora, che non ama arrendersi, decide di farsi assumere come governante per far luce su quanto accaduto.

Inga Lindstrom: Ritorno a casa/ Su Canale 5 il film di Udo Witte

© RIPRODUZIONE RISERVATA