Assassinio sull’Eiger, Rete 4/ Clint Eastwood agli albori delle sue regie

Assassinio sull’Eigerè il film di oggi, domenica 5 settembre 2021, di Rete 4 dalle 14.20. La regia è curata da Clint Eastwood, vincitore di ben 3 Premi Oscar come migliore regista per – Milion Dollar Baby e Gi spietati – e Premio alla memoria Irving G. Thalberg, inoltre nel 2009 al Festival di Cannes ha vinto 1 Premio Palma d’Oro onoraria, nel 2000 ha ricevuto al Festival di Venezia il Premio Leone d’Oro alla carriera, nel 2006 si aggiudica ai Nastri d’Argento 1 premio regista del miglior film straniero per – Milion Dollar Baby – e ancora nel 1998 riceve il Premio César onorario, mentre nel 2013 ai SAG Awards riceve il Premio alla carriera. Il film è del 1975, prodotto da MALPASO e distribuito da CIC – CIC VIDEO. Nel cast troviamo George Kennedy, Jack Casidy, Vanetta McGeen e Heidi Bruhl.

Come tu mi vuoi, Canale 5/ La coppia Capotondi-Vaporidis funziona

Assassinio sull’Eiger, la trama del film

E ora soffermiamoci sulla trama di Assassinio sull’Eiger. Jonathan Hemlock ha un passato alquanto travagliato, è stato un ex-killer e ha lavorato al servizio dei servizi segreti americani, poi si è dedicato all’alpinismo e ora lavora in un liceo di Zurigo insegnando agli alunni storia dell’arte.

Guerra indiana, Rete 4/ Un film diverso tra quelli di Jacques Tourneur

Dopo i suoi trascorsi ha scelto di condurre una vita normale, ma qualcuno arriva da lontano a turbare la sua esistenza. Dopo tanti anni si vede costretto ad impugnare di nuovo le armi, un po’ per il desiderio di guadagnare una lauta ricompensa e un po’ per vendicare la morte del suo amico Harry Black, ucciso durante uno scontro avuto con le spie avversarie.

L’impresa non sarà facile perché dovrà eliminare l’esecutore materiale dell’omicidio e i due uomini che tradendo la sua fiducia lo hanno reso possibile. Una volta che si è sbarazzato del primo traditore, a Hemlock rimane di far fuori l’altro, che dovrà individuarlo durante un’arrampicata lungo la terrificante parete Nord dell’Eiger, insieme a Hemlock partecipano all’impresa un tedesco, un austriaco e un francese.

Febbre da cavallo, Rai 3/ Gigi Proietti fa ridere milioni di italiani

Nessuno di questi tre uomini è il secondo traditore da uccidere. Quando l’uomo scopre che a permettere la morte di Harry Black è stato il suo valido collaboratore Ben Bowman dovrà prendere una drastica decisione. Durante l’ascensione della montagna i due si trovano a contatto diretto, Hemlock deve scegliere cosa fare, alla fine prevarica il buonsenso e preferisce lasciarlo in vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA