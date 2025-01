Assassinio sull’Orient Express: il cast

Assassinio sull’Orient Express è un film poliziesco del 1974, che Rete4 manda in onda sabato 11 gennaio 2025 alle 14.10. La pellicola è un classico dei gialli di Agatha Christie, è distribuito da Gold, DVD Universal Pictures e General Video, mentre è prodotto da GW Films e da John Brabourne Richard Goodwin per conto della Emi Film. La regia è di Sidney Lumet. Dopo una discreta carriera da attore, negli anni Cinquanta approda dietro la macchina da presa e dirige alcune serie televisive. Il debutto cinematografico è del 1957.

Nel corso della sua carriera ha vinto un Oscar onorario nel 2005 e un Premio BAFTA come migliore regista per – Quinto potere -. Gli ultimi film che ha diretto sono – Onora il padre e la madre e Prova ad incastrarmi -. Nel cast spiccano nomi illustri che hanno fatto la storia del cinema come Albert Finney che interpreta il popolare detective Hercule Poirot, Sean Connery, Ingrid Bergman premiata con tre Oscar, Jean Pierre Cassel e ancora Jacqueline Bisset e Antony Perkins.

Assassinio sull’Orient Express: la trama

Assassinio sull’Orient Express porta il telespettatore indietro di cinque anni, siamo nel 1930 e la località dove avviene il fatto è Long Island. Tutto ha inizio con il rapimento della piccola Daisy. Dopo il pagamento del riscatto, il corpo della ragazzina viene trovato senza vita. La mamma Sonia Armstrong è in attesa di un bambino, quando apprende la notizia, non resiste al dolore e muore portando con sé anche il nascituro. Il marito disperato si toglie la vita. La domestica è sospettata di aver partecipato al rapimento. Non sopportando l’ingiusta accusa, si toglie la vita. Alla fine l’assassino viene catturato e condannato a morte, ma non si tratta del mandante, ma di un sicario e il colpevole rimane a piede libero. Trascorrono cinque anni e il latitante Cassetti, uscito incolume dal rapimento e dall’uccisione della piccola Daisy, vive una vita normale, con i soldi del riscatto è diventato un uomo ricco e si fa chiamare Ratchett.

Un giorno parte per un viaggio, direzione Calais e viaggia sul treno Orient Express. Sul vagone ci sono molte persone illustri tra cui l’investigatore privato di origine belga, Hercule Poirot e Mr. Bianchi, direttore della Vagoni Letto Company. Durante la notte il treno attraversa una zona dei Balcani colpita da una forte tempesta di neve e rimane bloccato sulle rotaie. La mattina, i passeggeri si risvegliano con una brutta sorpresa: il signor Ratchett (Cassetti) è stato ucciso con dodici pugnalate. Il signor Bianchi affida a Poirot l’incarico di scoprire chi è il colpevole e quando l’investigatore inizia a indagare, svela la vera identità di ogni singolo passeggero. Tutti possono essere dei palpabili assassini, perché in passato tutti hanno avuto legami con la vittima.

Assassinio sull’Orient Express: le curiosità

Assassinio sull’Orient Express ha vinto un premio Oscar assegnato a Ingrid Bergman come migliore attrice non protagonista e tre premi BAFTA a John Gielgud come migliore attore non protagonista a Richard Rodney Bennett per la migliore colonna sonora e a Ingrid Bergman come migliore attrice non protagonista. La storia è tratta dal romanzo omonimo di Agatha Christie. La pellicola è costata 1,4 milioni di sterline, ma gli incassi sono stati stratosferici, solo nel Nord America ha incassato al botteghino 36 milioni di dollari. Nel 2017 il regista Kenneth Branagh ha diretto al cinema una nuova versione del film.