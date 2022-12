Assegno unico 2022/ Quando arriva il pagamento di dicembre? Calendario delle date

L’assegno unico di dicembre 2022 è un contributo economico erogato dal governo per tutte quelle famiglie che hanno figli minori a carico oppure figli maggiorenni fino ai 21 anni di età. È prevista l’erogazione a vita per quelle famiglie che hanno figli affetti da disabilità. Le date di dicembre 2022 in cui sarà effettuato il pagamento.

Reddito di Cittadinanza 2022/ Come funzionano i controlli anagrafici?

Assegno Unico 2022: quando arriveranno i pagamenti di dicembre

Il contributo erogato dal governo a tutte quelle famiglie che ne hanno fatto domanda non sarà corrisposto nelle stesse date. Come anche è avvenuto per il mese di novembre 2022, l’assegno unico universale sarà erogato il giorno giovedì 15 dicembre 2022 a tutti coloro che hanno fatto domanda a gennaio e febbraio dello stesso anno punto invece da martedì 27 dicembre 2022 sarà erogato soltanto a tutti gli altri beneficiari. Dal primo marzo infatti chi fa domanda per ottenere un bonus o un contributo di welfare, questo sarà erogato a partire dal primo giorno disponibile del mese successivo alla presentazione della domanda.

Bonus ristrutturazione 2023/ Prorogata la misura: chi può detrarre per quali spese?

Quanto all’assegno unico 2022, si tratta di un contributo economico di 175 euro per ogni figlio minore a carico che viene riconosciuto ai nuclei familiari che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro oppure un contributo di 50 euro al mese per tutti i figli se l’ISEE familiare è pari o superiore a 40 mila euro.

Esistono poi delle maggiorazioni previste per i genitori che lavorano appunto Se infatti entrambi lavorano si ha diritto ad una maggiorazione di 30 euro al mese per ogni figlio ma soltanto se l’ISEE è fino a 15 mila euro e la maggiorazione diminuisce fino ad arrivare al tetto massimo di 40 mila euro.

Bonus ascensore 2022/ La scadenza è vicina, ecco chi può ancora richiederlo

Assegno Unico 2022: a quanto ammonta il contributo

Per ogni figlio successivo al secondo invece la maggiorazione dell’assegno unico 2022 va da 85 euro se l’ISEE è fino a 15.000 euro oppure 15 euro a figlio per superiore a 40.000 euro.

Le famiglie con quattro o più figli possono ottenere 100 euro mensili. Invece la maggiorazione di 20 euro al mese per ciascun figlio alle mamme under 21 indipendentemente dall’ISEE.

Le maggiorazioni che sono previste dal governo per tutte quelle famiglie che hanno uno o più figli a carico affetti da disabilità, va specificato che queste variano a seconda della tipologia di disabilità e dell’età del ragazzo. Infatti se il figlio è minorenne è previsto una maggiorazione di 105 euro al mese in caso di non autosufficienza. 95 euro al mese se la disabilità è considerata grave e 85 ore al mese per la disabilità media. Se invece il figlio è un’età compresa tra 18 e 21 anni si aggiunge una maggiorazione di 80 euro al mese. Se il figlio ha un’età pari o superiore a 21 anni ed è talmente a carico l’assegno unico aspetta e la misura compresa tra 85 euro per l’ISEE fino a 15.000 euro e 25 euro per l’ISEE fino a 40.000.

© RIPRODUZIONE RISERVATA