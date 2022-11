Assegno unico/ Quali sono le date di pagamento di novembre?

Come abbiamo visto la stagione dei bonus è finita, in particolare il vecchio bonus bebè è stato letteralmente assorbito dall’assegno unico universale, che comprende anche i vecchi assegni familiari. Si tratta quindi di un contributo destinato alle famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare figli fino a 21 anni di età se si tratta di persone autosufficienti, ma nel caso dei disabili invece l’assegno unico viene esteso.

Assegno unico: date del pagamento di novembre 2022

Vediamo come cambia la situazione. Anzitutto la data del pagamento dell’assegno unico è stata ufficializzata anche per il mese di novembre.

In particolare il bonus verrà elargito martedì 15 novembre per tutti coloro che hanno fatto la domanda entro il febbraio 2022,per coloro che invece l’hanno effettuato in altri periodi il contributo sarà erogato il 28 novembre. Dal primo marzo infatti tutti i contributi vengono erogati dal mese successivo a quello della presentazione della domanda per chi ha presentato la domanda entro il giugno 2022 quindi e pagamenti terranno conto delle mensilità arretrate anche comprensive del mese di marzo.

Assegno unico: importi dei pagamenti

È bene dunque ricordare che l’assegno unico è rivolto a tutte quelle famiglie che hanno figli che hanno compiuto 21 anni di età e senza limiti di età per i figli disabili.

Al momento della presentazione della domanda, in particolar modo si terrà conto del reddito isee che determinerà anche la quota mensile da destinare al nucleo familiare e in particolare:

se il reddito è inferiore a 15.000 euro si conferirà per ciascun figlio minore 175.

si conferirà per ciascun figlio minore 175. 50 euro per ciascun figlio minore se il reddito supera i 40.000 euro.

Inoltre ci sarà una quota a titolo di maggiorazione di tipo compensativo per eventuali perdite economiche subite dal nucleo familiare, qualora l’importo dell’assegno dovesse essere inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare.

