Assemblea Serie A/ Nuova riunione straordinaria per decidere il futuro del campionato

Dopo la fumata nera che si è registrato lo scorso venerdì, ecco che la Lega serie A ha indetto per la giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2020 una nuova assemblea straordinaria, con la speranza certo di arrivare qualche verdetto per quello che sarà (o non sarà) il futuro del primo campionato di calcio italiano. Da comunicato leggiamo che per la nuova assemblea (che si terrà ovviamente in teleconferenza) la prima chiamata sarà alle ore 10.00, la seconda giornata alle ore 12.00: non si vuole perdere altro tempo considerato il contesto, gravissimo per tutto il paese dato il perdurare dell‘emergenza coromavirus, e per la mole di lavoro sul tavolo.

Di fatto i temi protagonisti saranno gli stessi della riunione di venerdì, e dunque sulle reali possibilità di ritorno in campo, una volta terminata l’emergenza coronavirus, come il possibile calendario per il ritorno in campo, fino al tema bollente del taglio degli stipendi dei giocatori. Temi su cui ancora non si è arrivati a una quadra e che pure sarà complicato trarre qualche certezza, visto che il tutto è inestricabilmente legato all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, in Italia come nel resto del continente.

ASSEMBLEA SERIE A: SUL TAVOLO IL TAGLIO DEGLI STIPENDI

E, come abbiamo detto prima, difficilmente già domani le alte sfere del calcio potremo raggiunge un verdetto unanime su quello che sarà il prossimo futuro del primo campionato nazionale visto che in ogni caso, le misure che l’assemblea di Serie A prenderla si dovranno scontrare poi con le posizioni di club, Figc, Coni e Uefa, senza scordare i calciatori e l’AIC, che già nei giorni scorsi si è dimostrata molto combattiva nel difendere gli interessi anche economici della propria categorie.

Anzi tema centrale della precedente riunione della Lega era stata proprio la questione dei taglio degli stipendi per i calciatori del primo campionato italiano. Venerdi infatti era sorta la proposta della sospensione dei pagamenti per 4 mesi, ipotesi subito rimandata al mittente dall’AIC, che proponeva il congelamento degli stipendi per una sola mensilità. E nel mentre prende sempre maggiore strada, invece di un accordo generale, la proposta di una trattativa privata giocatori-club come già è occorso nelle ultime settimane per Juventus, Inter e pure il Cagliari. Chiaramente però anche su questo tema si spera di scoprirne di più già oggi pomeriggio.

Nell’Assemblea di Lega Serie A prevista lunedì si parlerà anche dei calendari: il presidente della FIGC Gabriele Gravina continua a parlare di ipotesi e di certo c’è ancora poco, ma possiamo dire che la “sua” prima data utile è quella del 17 maggio, e addirittura si sta vagliando, tra le altre, la soluzione di terminare i campionati a settembre-ottobre. Gravina ha motivato l’eventuale scelta con il rischio di dover trascorrere la prossima stagione nelle aule di tribunale, visto che ci sarebbero squadre che potrebbero avanzare le loro lamentele, giustificate o meno, rispetto ad un’annata cancellata. Dunque, riprendere e portare a termine il 2019-2020 resta l’obiettivo principale, anche a costo di terminare ad autunno inoltrato e poi eventualmente (anzi, per forza) dover rivedere tutto il calendario per la prossima stagione. Da capire appunto se finalmente si arriverà a determinare qualcosa di concreto, ma in questi tempi di Coronavirus è davvero complesso.



