Assembramento 100 persone in un bar in Sardegna/ Carabinieri minacciati con motosega

Follia in un bar in Sardegna dove circa 100 persone si sono accalcate dentro e fuori un bar che ne poteva ospitarne al massimo venti. E’ accaduto a Villamar, provincia del Sud Sardegna, dove nella sera del 20 marzo scorso si è venuto a creare un assurdo assembramento che ha necessitato l’intervento dei Carabinieri. Tuttavia, come spiega La Nuova Sardegna nell’edizione online, all’arrivo dei militari gli animi non si sono affatto placati. Un avventore ha infatti preso dal bagagliaio della sua auto una motosega e dopo averla accesa avrebbe iniziato a minacciare gli stessi carabinieri brandendola verso l’alto ed accelerandola ripetutamente.

Sono state ben tre le pattuglie dei carabinieri di Sanluri ad intervenire nel bar teatro dell’assurdo assembramento, dopo una segnalazione giunta al 112. I militari sono così piombati all’Hollywood Bar e dopo i doverosi controlli hanno emesso una sanzione nei confronti del titolare 43enne che non avrebbe fatto nulla per impedire che in circa 100 persone si assembrassero sia dentro che fuori al suo locale (la cui capienza massima è di 20 persone), quasi tutte senza mascherine.

ASSEMBRAMENTO 100 PERSONE IN UN BAR IN SARDEGNA: MULTE E DENUNCE

Il titolare del bar multato in Sardegna, inoltre, avrebbe omesso anche di affiggere il cartello indicante la capienza massima di avventori nel locale e non avrebbe disposto i tavoli secondo la distanza di almeno un metro prevista dalle disposizioni anti Covid. Durante i controlli dei carabinieri, in tanti avventori si sarebbero lamentati della loro presenza al punto da protestare. Uno di loro, nel dettaglio, è stato identificato e successivamente denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e disturbo della quiete. Si tratta di un agricoltore di 40 anni del posto che al fine di creare confusione e minacciare i carabinieri intervenuti avrebbe imbracciato la motosega presa dal bagagliaio della sua vettura accendendola e brandendola verso l’alto tra il compiacimento generale. L’uomo è stato denunciato per comportamento minaccioso nei confronti dei militari.

