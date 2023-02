ASSUNTA A C’È POSTA PER TE PER LA FIGLIA EMANUELA/ “15 anni di silenzio” ma lei chiude la busta

Non cambia idea Emanuela su sua mamma Assunta a C’è posta per te. Maria De Filippi cerca di far ragionare la donna, facendole capire che gli errori commessi da sua madre sono errori di una ragazza di 19 anni, trovatasi alle strette e tra mille ostacoli. La riflessione avviata con la conduttrice non porta però i suoi frutti.

Alla fine di una lunga discussione Emanuela prende la sua decisione: chiudere la busta e non far pace con sua madre, nonostante siano passati ben 15 anni di silenzio. Maria De Filippi saluta la ragazza e, subito dopo sua madre, che lascia lo studio sconsolata per l’ennesimo rifiuto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Assunta a C’è posta per te per recuperare il rapporto con la figlia Emanuela dopo 15 anni

La puntata di C’è posta per te 2023 del 18 febbraio si conclude con la storia Assunta. La donna è madre di sei figli: quattro nati dal secondo matrimonio, due dal primo. Per cinque di loro è una buona madre, per una però è una cattiva madre. Quest’ultima è Emanuela, avuta dal primo matrimonio, che da tempo non le parla più e non vuole più avere nulla a che fare con lei. Emanuela nasce quando Assunta ha 19 anni ma poco dopo la donna chiude il matrimonio col papà della bambina.

Decide di scappare di casa, lasciando i figli alla suocera e al padre. Si trasferisce a Torino e lì inizia una storia importante con colui che sarebbe diventato il secondo marito e padre degli altri figli avuti. Assunta però sente costantemente la mancanza dei figli: lascia Torino e col nuovo compagno torna nella città dove sono i due figli. Tramite un avvocato ottiene la possibilità di vedere i suoi figli, ma le cose vanno bene solo per il primo anno, complicate proprio dalla suocera e dall’ex marito.

Assunta implora perdono alla figlia Emanuela: “Sei parte di me”

Se negli anni Fabrizio ha cercato di avere un rapporto con lei, Emanuela lo ha sempre rifiutato. Sono 15 anni che le due non hanno contatti, motivo che ha portato Assunta a fare questo ennesimo gesto, stavolta molto forte: riuscirà la madre ad avere successo grazie a C’è posta per te?

Quando Assunta rivede Emanuela dall’altra parte della busta, le dice tra le lacrime: “Ti ringrazio di essere qui. Oggi per me è una giornata speciale. Mi manchi tanto, scusami. Sei mia figlia, sei parte di me. Ho sbagliato nella mia vita, ti chiedo perdono.”

