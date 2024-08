Il 15 agosto 2024, nel giorno di festa da tutti conosciuto come Ferragosto, la Chiesa celebra l’Assunzione della Beata Vergine Maria, ovvero il momento in cui la madre di Cristo, terminata la sua vita terrena, viene accolta nel Regno dei Cieli per ricongiungersi al suo amato Figlio. Questa ricorrenza è una delle più antiche della Chiesa Cattolica, tanto da essere giunte fino a noi testimonianze risalenti al V secolo d.C.. Viene celebrata dai cattolici, ma anche dai protestanti e dagli ortodossi. In diverse nazioni questo giorno è considerato una festa di precetto e, per questo motivo, viene indicato come giorno festivo.

Il dogma dell’ascensione in corpo e anima, in assenza di morte

Secondo quanto riportato dalla tradizione, la Beata Vergine Maria è ascesa al Regno dei Cieli, terminata la sua vita su questa Terra, sia con il corpo sia con l’anima, in modo completamente diverso rispetto a quanto accaduto ai vari santi della storia, che hanno dovuto attendere il momento della propria morte per accedere in Cielo.

Questo principio nasce dall’assenza di fonti che descrivano la morte di Maria e, per questo motivo, i padri fondatori della chiesa, interpretarono questo avvenimento come una prova che la Madonna non fosse mai realmente morta, ma ascesa ai Cielo in carne e spirito.

Le celebrazioni liturgiche per la festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Questa festività include due momenti solenni: il primo consiste nella “messa vespertina”, la sera precedente, mentre il secondo è la celebrazione prevista per il giorno stesso dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.

La festa è stata proclamata ufficialmente nel 1950 da Papa Pio XII, che ha inserito per la prima volta questa festività nel celebre Calendario Romano.

Assunzione della beata Vergine Maria, i festeggiamenti in Italia e i Patronati

Il culto dell’Assunzione della Beata Vergine Maria è molto sentito in tutto il mondo cattolico, in particolare vi sono diverse località in cui il 15 agosto viene celebrata, come ad esempio le città di Fermo, Siena e Santa Maria di Leuca.

Inoltre, diversi comuni italiani hanno scelto proprio la Madonna Assunta come proprio Patrona, come la città di Cassino, in provincia di Frosinone.

Cassino è un comune laziale di poco più di 35 mila abitanti situato nella parte più meridionale della Valle Latina, ai piedi di Montecassino. Qui è possibile visitare diversi luoghi di interesse religioso, come l’Abbazia di Montecassino, fondata nella metà del VI secolo da San Benedetto da Norcia e dove il santo fondò la famosa “Regola”, che nel corso dei secoli si diffuse in tutto il mondo occidentale.

Ogni anno si tengono ben 3 giorni di festa, a partire dal 13 agosto, con la Santa Messa e la suggestiva fiaccolata per le strade cittadine, per poi proseguire il giorno successivo con il tradizionale rito dell’Inchinata e dell’Incoronazione e la celebrazione della Santa Messa, fino al giorno vero e proprio dei festeggiamenti, il 15 agosto, con la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, l’affidamento all’Assunta e la Processione della Madonna tra le strade della città. Accanto agli eventi religiosi, anche un fitto programma di appuntamenti laici, con spettacoli musicali e teatrali, banchi gastronomici e tanto divertimento.

I Santi del giorno

Il 15 agosto la Chiesa celebra anche: Sant’ Alipio di Tagaste, Vescovo; Sant’ Alfredo di Hildesheim, Vescovo; San Giacinto Odrovaz, Confessore; San Tarcisio di Roma, Martire; Beato Claudio (Riccardo) Granzotto, Francescano; San Stanislao Kostka, Novizio gesuita; Beato Carmelo Sastre, Sacerdote e martire; Beato Isidoro Bakanja, Martire; San Simpliciano, Vescovo; Beato Aimone Taparelli, Sacerdote domenicano; San David Roldan Lara, Martire Messicano.