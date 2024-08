Frasi auguri di buon Ferragosto 2024, tra Virzì, Alberto Sordi e Nanni Moretti

Finalmente oggi – giovedì 15 agosto 2024 – siamo giunti anche al culmine della sempre divertente caccia alle migliori frasi auguri di buon Ferragosto 2024 da dedicare ad amici e parenti in questa giornata che sancisce un po’ il giro di boa dell’estate e (purtroppo) delle vacanze; ma prima di pensare all’inesorabile ritorno alla routine e alla vita di tutti i giorni è importante godersi a pieno questo soleggiato Ferragosto con la compagnia di tutti i cari, una ricca tavolata imbastita di pietanze prelibate e una carrellata sempre simpatica di frasi di auguri!

Immagini auguri di buon Ferragosto 2024/ Foto e Gif da inviare su WhatsApp oggi, giovedì 15 agosto

Prima di entrare nel vivo di questo articolo con la prima tornata di spunti (e ricordatevi che nel corso della giornata ve ne proporremo via via sempre di nuove, originali e bellissime!) ci teniamo anche a pensare a tutti coloro tra voi che – vuoi per il tempo infausto, vuoi per la stanchezza o per il lavoro – non potranno passare questo Ferragosto 2024 all’aperto e tra gli auguri ai cari che si divertono e un pochino di relax vogliono anche godersi un simpatico film a tema.

Supermercati aperti Ferragosto 2024/ Mappa orari aperture speciali Esselunga, Coop, Conad (giovedì 15 agosto)

Negli anni – ovviamente – ne sono usciti a bizzeffe e per comodità ve ne citeremo solamente alcuni a partire dal recentissimo ‘Un altro Ferragosto‘ firmato da Paolo Virzì e sequel spirituale della pellicola (sempre sua) ‘Ferie di Ferragosto‘; ma non possiamo dimenticare neppure ‘Una botta di vita‘ dell’amatissimo Alberto Sordi, oppure ‘Un sacco bello‘ del collega Verdone e – per ultimo – ‘Caro diario‘ dell’altrettanto amato Nanni Moretti.

Frasi divertenti e citazioni per gli auguri di buon Ferragosto 2024: dalle origini cristiane della festa, fino a grigliate e birre fresche

Lasciati da parte i film, non ci resta che entrare nel vivo delle frasi per gli auguri di buon Ferragosto 2024 partendo – nel pienissimo spirito di questa gioiosa e divertente festa – da alcuni spunti divertenti come “Quanta gente sta chiedendo in questi giorni: ‘Cosa fai a Ferragosto?’. È proprio vero che questa festa rappresenta il Capodanno estivo! Auguri!“; seguita da: “Ho saputo uno scoop! Quest’anno trascorri il Ferragosto a casa, in compagnia di una magnifica bionda. Buon divertimento e tanti saluti a te… e alla tua birra ghiacciata“.

Assunzione della Beata Vergine Maria/ Il Ferragosto dei cristiani ricorda l'ascesa della Madonna al cielo

Tralasciando l’ironia, un altro ottimo spunto tra le frasi di auguri di buon Ferragosto 2024 potrebbe andare a ricordare a tutti i nostri cari il reale senso intrinseco di questa festa: “Oggi è il giorno dell’assunzione di Maria e tra una grigliata e una risata, non dimentichiamoci mai anche delle nostre forti radici cristiane e festeggiamo insieme in armonia“; mentre qualcuno tra voi potrebbe decidere di scomodare nientemeno che Alberto Moravia che diverse decenni fa scrisse: “Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto“, da completare ovviamente con un sempre comodo “auguri”!