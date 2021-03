Asteroide più grande del 2021 passa ‘vicino’ alla Terra/ 2001 FO32 a 2 mln di km

Un altro asteroide sta per transitare “vicino” alla Terra. Si tratta nel dettaglio del ‘masso’ classificato come 2001 FO32, che volerà a circa due milioni di chilometri dal nostro Pianeta il prossimo 21 marzo. Come sottolineato dai colleghi de IlMessaggero, purtroppo il passaggio non sarà ben visibile dall’Italia, a meno che non siate dotati di strumenti ottici professionali, mentre nell’emisfero sud, in zona ad esempio Auckland (Nuova Zelanda), dove sta gareggiando in questi giorni Luna Rossa, si potrà sicuramente meglio avvistare.

Negli scorsi giorni era transitato nei pressi della Terra l’asteroide Apophis, mentre il giorno in cui farà il suo ingresso ufficialmente la Primavera toccherà all’asteroide più grande per il 2021. Stando a quanto spiegato dai ricercatori del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, il sasso spaziale ha una dimensione compresa fra i 500 e i 700 metri, ed è classificato fra gli “asteroidi potenzialmente pericolosi”, anche se ovviamente non vi è nulla di cui preoccuparsi.

ASTEROIDE VICINO ALLA TERRA, MASI: “ABBASTANZA BRILLANTE”

2001 F032 sfreccerà ad una velocità di 123.887 chilometri l’ora, e come detto sopra, a circa 2 milioni di chilometri, all’incirca la distanza fra la Terra e la Luna moltiplicata per cinque. «Si merita la definizione di asteroide potenzialmente pericoloso qualsiasi oggetto che sia più grande di circa 140 metri e che sia capace di avvicinarsi all’orbita della Terra entro 7,5 milioni di chilometri – le parole di Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, che come sempre organizzerà un’apposita diretta streaming, in programma alle cinque del mattino del 22 marzo prossimo – le sue dimensioni lo rendono abbastanza brillante – ha proseguito – da essere visibile anche con piccoli strumenti ma dall’emisfero meridionale». L’asteroide è stato scoperto dalla Nasa 20 anni fa, e il suo passaggio rappresenta un’opportunità per studiare un fossile cosmico che si è formato all’alba del Sistema Solare. Non ci resta quindi che attendere domenica prossima per godere in pieno del fascino di questo passaggio spaziale.



