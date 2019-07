“Astori alla Juventus per il dopo Bonucci”/ Video, clamorosa gaffe a Top Calcio 24

Un lapsus imbarazzante che ha raggelato in un caldo pomeriggio estivo tutti coloro che erano sintonizzati su Top Calcio 24. Si parlava di calciomercato e Juventus, quando ad un certo punto Orfeo Zanforlin ha suggerito al club bianconero di acquistare Davide Astori per rinforzare la difesa. «Ce ne sono di difensori centrali, non solo Godin e De Ligt. Vuoi un nome? Astori, potrebbe fare al caso della Juventus», ha dichiarato l’opinionista. Peccato che Astori sia purtroppo morto improvvisamente il 4 marzo 2018 per una malformazione congenita al cuore. Una gaffe clamorosa che non è stata subito corretta. Anzi l’altro ospite in studio ha definito Astori «un ottimo giocatore». L’unica a rendersi conto della gaffe è la conduttrice che li ha interrotti provando a cambiare discorso. Probabile che Zanforlin, allenatore-istruttore di Udinese Academy e in possesso del diploma Uefa B, volesse fare il nome di Acerbi, difensore della Lazio, e non Astori, ma purtroppo era troppo tardi: il lapsus è andato in onda e ha fatto subito il giro del web.

GAFFE A TOP CALCIO 24 “ASTORI ALLA JUVENTUS PER IL DOPO BONUCCI”

La “pezza” è arrivata dopo, ma si è rivelata peggio del buco. L’opinionista non voleva parlare di Astori a Top Calcio 24 ma di Acerbi, il centrale della Lazio. Ma il nuovo dialogo è stato ancor più surreale: «Tu volevi dire ACERBIS, vero?». «Sì assolutamente», replica l’opinionista. «Anzi, salutiamo, dov’è, il grande capitano Davide Astori», chiude l’altro, nonostante non si capisca a chi e dove dovesse essere indirizzato il saluto. Dalla morte di Davide Astori comunque sono passati quasi 16 mesi, ma il ricordo dell’ex capitano della Fiorentina è ancora forte tra gli appassionati di calcio. Lo è ad esempio tra i suoi amici di Cagliari, dove il difensore di San Giovanni Bianco ha giocato diverse stagioni. A fine giugno, ad esempio, ha commosso tutti la notizia della presenza dell’amico ed ex compagno di squadra Radja Nainggolan al secondo Memorial Davide Astori che si è tenuto nel capoluogo sardo. «Per me Davide è stato importante», aveva detto nell’occasione il centrocampista dell’Inter.





© RIPRODUZIONE RISERVATA