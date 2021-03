AstraZeneca, Aifa sospende tutti i vaccini in Italia/ Cosa succede: attesi pareri Ema

Nel giro di poche ore dalla decisione della Germania di sospendere temporaneamente i vaccini AstraZeneca, anche l’Italia compie lo stesso atto ufficiale e nazionale: «L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso», informa la nota Aifa. In coordinamento con Ema e gli altri Paesi Europei – conclude l’Agenzia del Farmaco – valuterà «congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione».

Da ultimo, l’Aifa renderà nota tempestivamente «ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose». Da fonte del Ministero della Salute riportate dall’Agenza ANSA emerge che la decisione della sospensione delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca, per ragioni esclusivamente precauzionali, da parte di Aifa «è stata assunta dopo un colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza. Durante la giornata Speranza ha avuto colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna».

BLOCCATO ASTRAZENECA ANCHE IN ITALIA: ORA COSA SUCCEDE

Dopo la decisione di Germania e Italia, a catena, anche tutti gli altri Paesi Ue che ancora erano rimasti con vaccinazione attiva di AstraZeneca, stanno prendendo la medesima decisione: Francia ha appena stoppato, a breve avverrà anche con Spagna, Grecia e non si esclude che nelle prossime ore sarà la stessa Ema a prendere una decisione comunitaria netta che possa ristabilire una gestione centrale delle verifiche sui “lotti sospetti” per evitare la corsa al “panico” che si sta purtroppo già generando. Dopo casi di morti successive al vaccino AstraZeneca – in termini temporali, per nulla dimostrato ancora che vi siano termini causali – Sicilia, Toscana e Piemonte avevano posto la problematica di alcuni lotti considerati “sospetti”, tanto che sia le procure di Biella e Catania – e la stessa Aifa – sono arrivate a disporre il sequestro di due specifici lotti (ABV5811 e ABV2856) per prendere le dovute verifiche immediate a livello scientifico.

Era giusto di ieri la nota dell’Agenzia del farmaco italiana che prendeva netta distanza dall’ansia e panico generate nelle scorse ore: «I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi. L’allarme legato alla sicurezza del vaccino AstraZeneca non è giustificato. AIFA sottolinea che le attività di farmacovigilanza proseguono sia a livello nazionale che europeo in collaborazione con EMA, monitorando con attenzione possibili effetti avversi legati alla vaccinazione. AIFA rassicura fortemente i cittadini sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca per una ottimale adesione alla campagna vaccinale in corso». Lo stesso presidente Aifa Giorgio Palù rivendicava l’assoluta sicurezza del vaccino AstraZeneca: ora però, dopo la decisione della Germania, si è scelto per un approccio comunitario centrale che porti l’Ema a prendere netta posizione anche per, eventualmente, de-responsabilizzare a livello penale i singoli attori della campagna vaccinale di AstraZeneca nei rispettivi Paesi.



