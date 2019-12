Atac Roma, 2 autobus in fiamme/ Salvi autista e passeggero: 144° incendio in 3 anni

Sono 2 solo nelle ultime 12 ore, 144 se si guardano i numeri degli autobus Atac-Roma Tpl bruciati nella Capitale durante la giunta Raggi: l’emergenza – dai tratti assurdi e grotteschi bus-incendi – prosegue e dopo il mezzo andato a fuoco nella notte nei presi della rimessa di Tor Vergata, un’altra pericolosa situazione è avvenuta questa mattina in via Vinicio Cortese, nella zona del Torrino, area Sud-sud ovest della periferia di Roma. Un autobus della linea 708 è andato in fiamme appena prima delle ore 10: le cause sono ancora tutte da accertare – come del resto per la maggiorparte di quei 144 bus incendiati in poco più di 3 anni– ma per fortuna sia l’autista che il passeggero sono riusciti a scappare in tempo. Sul posto immediato l’arrivo di una squadra dei vigili del fuoco, con un’autobotte, che ha provveduto allo spegnimento del rogo divampato all’improvviso: l’autobus 708 è andato completamente distrutto mentre l’autista in tempo è riuscito a far scendere il passeggero visibilmente terrorizzato. Come riporta l’Atac stessa, non risultano persone ferite o intossicate ma resta il grado di totale assurdità per un evento accaduto troppe volte ormai per essere considerata una “casualità”.

ALTRI DUE AUTOBUS IN FIAMME: IL DRAMMA ATAC A ROMA

È il terzo in caso in tre giorni, il secondo nel giro di poche ore: ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti arrivando sul Grande Raccordo Anulare, all’uscita prima della Romanina a poca distanza dalla rimessa di Tor Vergata. Come ha conteggiato il Messaggero su dati comunali, è il 144esimo incendio di autobus tra Atac e Roma Tpl, con i magistrati che mesi fa hanno cominciato ad indagare lo strano e insostenibile “fenomeno” della Capitale: tra manutenzione errata, anzianità dei mezzi di trasporto e situazioni dolose, non è accettabile che la Capitale d’Italia possa avere 144 incendi di autobus in soli 3 anni, con per fortuna nessuna vittima a gravare sulla vicenda (ma non deve essere una “diminutio” della gravità in itinere, ndr). Nel 2016 ci sono stati 36 «episodi di incendio», 46 nel 2017, 44 nel 2018: il dato si è “attenuato” nel 2019, con “soli” 19 mezzi in fiamme in questo 2019. In realtà l’Atac precisa che «i casi documentati di suoi bus distrutti a causa di incendi, dal primo gennaio 2017 ad oggi, sono in tutto 38, che questo era un bus fuori servizio e che le ragioni dell’incendio sono ancora da accertare»; resta però il caos generato in una città dove già i trasporti tra bus e metro sono complessi e con spesso ritardi imponenti.

