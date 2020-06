Atalanta-Sassuolo minuto di silenzio/ Video “Rinascerò, rinascerai” brividi a Bergamo

L’Atalanta torna in campo, al Gewiss Stadium di Bergamo, ed è di nuovo spettacolo e brividi. Prima del fischio di inizio della gara contro il Sassuolo, minuto di silenzio in ricordo delle vittime per il coronavirus, in quella Bergamo che è stata senza dubbio una delle città più falcidiate dall’epidemia di covid dallo scorso 21 febbraio. Per la prima volta in tempi moderni, il minuto di silenzio è stato rigorosamente in silenzio, complice l’assenza sugli spalti dei tifosi, nonché quella degli applausi che da tradizione accompagnano le vittime nel nostro paese. In sottofondo la canzone “Rinascerò, Rinascerai”, realizzata da un bergamasco doc come Roby Facchinetti, storico componente dei Pooh, assieme all’amico Stefano D’Orazio, altro ex del mitico gruppo di artisti. “Al Gewiss Stadium – scrive la Dea sulla propria pagina Twitter – un minuto di raccoglimento per ricordare tutte le vittime del Covid-19. Dedicato a Bergamo ed a tutti i bergamaschi, a chi non c’è più e a chi sta lottando contro questo nemico invisibile”.

ATALANTA-SASSUOLO, MINUTO DI SILENZIO: IL TWEET DI SALVINI

Commosso il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha invece commentato: “Pelle d’oca. Oggi a Bergamo prima della partita #AtalantaSassuolo, il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del maledetto virus, sulle note di “Rinascerò, Rinascerai”. Onore e preghiera”. Per la cronaca, l’Atalanta post-coronavirus è uguale a quella pre, una macchina da gol, spettacolo e divertimento. Gli avversari emiliani sono stati infatti spazzati via con un sonoro 4 a 1, ma la gara era già chiusa al termine della prima frazione di gioco, un 3-0 dopo 45 minuti che ha lasciato ben poco spazio a repliche. Gomez, Djimsiti e Zapata hanno gonfiato la rete nel primo tempo, poi di nuovo il colombiano nella seconda frazione, e la rete della bandiera al 92esimo del Sassuolo, su punizione di Bourabia. Grazie ai tre punti ottenuti, bergamaschi che confermano il quarto posto (Champions League), con 6 punti di vantaggio sulla Roma. Clicca qui per il video



