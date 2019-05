Atalanta si qualifica in Champions League se/ Serie A, risultati utili col Sassuolo

L’Atalanta può qualificarsi in Champions League: a caccia della storia, la Dea si trova a soli 90 minuti dal sogno: partecipare per la prima volta alla fase a gironi della principale competizione europea. Attualmente terza, domenica 26 maggio alle ore 20:30 gioca contro il Sassuolo quello che sarà un vero e proprio derby: la sfida infatti è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia ma con i ragazzi di Gian Piero Gasperini ufficialmente in casa. Era fondamentale pareggiare contro la Juventus, ed è arrivato un 1-1: a questo punto per andare in Champions League “basterà” battere i neroverdi, cosa che per di più sancirebbe il terzo posto. Che sarebbe il risultato migliore nella storia: nel 2017 l’Atalanta era arrivata quarta ma all’epoca la posizione garantiva soltanto l’accesso ai gironi di Europa League. Oggi invece il quarto posto sarebbe utile per andare in Champions League, senza bisogno di passare dai playoff che per i principali campionati europei non ci sono più: anche in caso di mancata vittoria l’Atalanta potrebbe centrare l’obiettivo, ma a quel punto avrebbe bisogno di una combinazione di risultati favorevoli che ora possiamo analizzare nel dettaglio.

ATALANTA SI QUALIFICA IN CHAMPIONS LEAGUE SE… I RISULTATI UTILI

Ecco allora come l’Atalanta può entrare in Champions League: come detto la vittoria garantirebbe l’accesso automatico con tanto di terzo posto, grazie alla doppia sfida diretta a favore con l’Inter. Per lo stesso criterio, perdere a Torino sabato scorso sarebbe stato sanguinoso: infatti il Milan ha ottenuto 4 punti contro la Dea, e di conseguenza a parità di punti avrebbe la migliore posizione nella classifica di Serie A. Da cui ne deriva che, dovesse pareggiare, la Dea dovrebbe sperare che l’Inter non batta l’Empoli o che i rossoneri perdano a Ferrara: in questo caso una delle due milanesi opererebbero il sorpasso ma l’altra resterebbe dietro. Con un ko, la Dea sarebbe qualificata alla prossima Champions League con una doppia sconfitta meneghina o solo quella dell’Inter, ma in questo caso il Milan dovrebbe al massimo pareggiare: in un’eventuale arrivo a tre gli orobici sarebbero terzi (con l’Inter quarta) per la classifica avulsa. Che non cambierebbe con la sconfitta di Atalanta e Inter, il pareggio del Milan e la vittoria della Roma: ci sarebbero quattro squadre a quota 66 ma anche in questo caso Dea e Beneamata sarebbero in Champions League.

