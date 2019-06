Atm Milano, Metro M2 sospesa Cadorna-Abbiategrasso/ Tentato suicidio a Famagosta

Una persona ha tentato il suicidio questa mattina, presso la stazione metro di Milano, provocando il blocco della linea M2, con conseguente circolazione sospesa tra le stazioni di Cadorna e Abbiategrasso. Secondo le prime informazioni, alle ore 8.45 di questa mattina è stato richiesto un intervento in codice rosso dei soccorritori giunti sul posto per un tentato suicidio, all’altezza della fermata di Famagosta. Sul luogo si sono recati anche i Vigili del fuoco. Non si hanno ancora particolari notizie sulle modalità con le quali la persona protagonista del drammatico gesto abbia tentato di togliersi la vita, presumibilmente lanciandosi sui binari in attesa dell’arrivo del treno. Ad ogni modo, Atm ha annunciato i disagi in atto attraverso la sua pagina Twitter circa cinque minuti dopo l’accaduto: “M2: la circolazione è sospesa tra Cadorna e Abbiategrasso/Assago (tentato suicidio)”. Nei minuti successivi il profilo social dell’azienda di trasporto milanese ha aggiunto: “Stiamo organizzando bus sostitutivi che arriveranno alle fermate compatibilmente con le condizioni del traffico”.

MILANO, TENTA SUICIDIO ALLA STAZIONE METRO: CIRCOLAZIONE LINEA M2 IN TILT

Disagi a non finire per i milanesi che questa mattina hanno trovato la circolazione della metro M2 in tilt a causa di un tentato suicidio avvenuto in stazione. E’ sempre Atm a fornire consigli e aggiornamenti ai propri utenti tramite la pagina Twitter: “A Romolo considerate linee S.”. L’azienda nei minuti scorsi ha dato ulteriori indicazioni su come muoversi: “Ad Abbiategrasso per proseguire verso il centro usate i tram 3 e 15”. Un lunedì non semplice nell’ora di punta in cui generalmente in tanti si stavano per recare presso il posto di lavoro. E mentre i disagi proseguono e la linea risulta essere ancora ferma, non manca l’ira dei viaggiatori che si sono riversati in questi momenti sui social: “Tentato suicidio sulla metro di #Milano, @atm_informa completamente inadeguata. Lavoratori in attesa di bus sostitutivi per ore!”, scrive un utente. “ATM, è vergognoso che aumentiate i prezzi ed il servizio rimanga sempre insufficiente. Vi meritate che nessuno paghi più nessun biglietto”, le critiche di un altro.

