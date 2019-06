Milano, tenta suicidio alla stazione metro/ Atm, circolazione ferma su linea M1 rossa

Una persona tenta il suicidio nella metro di Milano e scatta subito l’allarme. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 giugno 2019, una persona avrebbe provato a togliersi la vita lanciandosi sui binari prima dell’arrivo del convoglio. Non sono chiari i particolari di quanto accaduto, ma l’episodio è avvenuto attorno alle ore 14.30 sulla banchina della stazione metro Rovereto, sulla linea rossa (M1) in direzione Sesto Primo Maggio. Inoltre, non è stata resa nota l’identità della persona che avrebbe tentato il suicidio, né si conoscono le sue condizioni di salute. Stando a quanto riportato da Fanpage, il personale paramedico è intervenuto sul posto in codice rosso con due ambulanze e un’automedica. Le operazioni di soccorso, a cui hanno preso parte i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono però ancora in fase di svolgimento. Atm ha comunicato che la circolazione della linea M1 è interrotta tra le stazioni di Villa San Giovanni e Palestro.

MILANO, TENTA SUICIDIO ALLA STAZIONE METRO DI ROVERETO

«Milano, persona travolta da un treno della metro: bloccata la M1». Mentre si aspetta di conoscere le condizioni di salute della persona investita dal treno della metro, Atm fa sapere che è «in attesa che i sanitari prestino soccorso alla persona e che le autorità preposte svolgano tutte le attività necessarie per poter ripristinare il servizio». L’Azienda di trasporti milanese lo ha comunicato con una nota ufficiale. Visto che la tratta è stata interrotta, Atm ha istituito in superficie un collegamento sostitutivo con autobus. Inizialmente però la circolazione era stata interrotta su tutta la linea, con inevitabili disagi per tutti i passeggeri. La società ha precisato che gli autobus «arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico». Lo stop forzato, ma indispensabile per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, causerà «maggiori tempi di attesa sul resto della linea».

⚠️ M1: la circolazione è sospesa momentaneamente su tutta la linea (presunto suicidio). Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) 3 giugno 2019





