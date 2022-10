Atomica bionda/ Su Italia 1 il film con Charlize Theron

Atomica bionda, film di Italia 1 diretto da David Leitch

Atomica bionda è un mix dei generi thriller, azione e spionaggio, del 2017 e va in onda a partire dalle ore 21,20 su Italia 1 di oggi 13 ottobre. Si tratta dell’adattamento cinematografico della graphic novel del 2012 The Coldest City.

La regia è di David Leitch e gli interpreti principali sono: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodmann, Eddie Marsann, Sofia Boutella e Til Schweiger. Sicuramente nel film brilla la stella della Theron ragazza bellissima e anche di assoluto livello dal punto di vista della recitazione.

Atomica bionda, la trama del film

La pellicola Atomica bionda è incentrata sulla figura carismatica di un’agente di spionaggio molto astuta e seducente, denominata appunto atomica bionda. La narrazione si svolge nel 1989 poco tempo prima del crollo del muro di Berlino e circa due settimane prima dell’inizio della Guerra Fredda. Un agente dell’M16 che possiede alcune importanti informazioni segrete viene ucciso in circostanze non ben comprensibili. L’agente lavorava in incognito e grazie alla complicità di una fonte misteriosa, era riuscito ad ottenere una lista che conteneva i nomi e le identità di alcune spie che agivano nella capitale tedesca e forse per questo motivo è stato ammazzato.

Ad indagare sull’accaduto, viene contattata proprio l’atomica bionda, considerata da tutti una delle migliori esperte nel campo dell’intelligenze dell’Inghilterra. A lei spetta il compito di comprendere le vere ragioni della morte del collega e di recuperare la lista di nomi perduta. L’atmosfera e le condizioni di lavoro non sono le migliori, perché c’è una rivolta sociale in atto, la presenza del controspionaggio e assassini che agiscono a piede libero. All’agente Broughton, coadiuvata dal capo dell’intelligenze locale Brighton, non resta che mettere in atto tutti gli insegnamenti ricevuti e le conoscenze apprese durante l’addestramento, per cercare di risolvere il caso e ritrovare la lista prima dell’abbattimento del muro, infatti il rischio è che le operazioni di spionaggio del mondo occidentale siano annullate.

