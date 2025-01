Attacco al potere 2, film su Italia 1 diretto dall’iraniano Babak Najafi

Martedì 7 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller del 2016 dal titolo Attacco al potere 2. La pellicola è il sequel di Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013) ed è diretta in questa occasione dal regista iraniano Babak Najafi, che in seguito si occuperà anche delle riprese di Proud Mary (2018).

Mara Maionchi senza freni ad Affari Tuoi Lotteria Italia 2025/ “Signora, faccia quello che ca*zo vuole!”

Così come nel primo capitolo, le musiche di Attacco al potere 2 sono nuovamente realizzate da Trevor Morris, compositore canadese noto per avere curato le colonne sonore di film quali Le colline hanno gli occhi 2, “mmortals e Il Re Scorpione 3 – La battaglia finale.

Il protagonista del film Attacco al potere 2 è interpretato ancora una volta dall’attore di origini britanniche Gerard Butler, che proprio questa estate ritornerà sul grande schermo con il live-action Dragon Trainer di Dean DeBlois (2025).

Pierina Paganelli/ Dna di Louis non sulla scena del crimine, Barzan: “Non cambia nulla...”

Al suo fianco, così come nella pellicola precedente, l’attore statunitense Aaron Eckhart, noto in particolare per il personaggio di Due Facce ne Il cavaliere oscuro, e l’attore statunitense Morgan Freeman, volto di numerosi progetti cinematografici campioni d’incasso, tra cui A spasso con Daisy, Una settimana da Dio e Million Dollar Baby.

Nel cast di Attacco al potere 2 anche Alon Abutbul, Angela Bassett, Waleed Zuaiter, Robert Forster, Melissa Leo, Radha Mitchell e Charlotte Riley.

La trama del film Attacco al potere 2: il pericolo arriva dallo Yemen

Attacco al potere 2 riprende la storia dell’agente Mike Banning (Gerard Butler) dopo il terribile attentato di matrice nordcoreana che ha visto al centro del mirino il Presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher (Aaron Eckhart).

Banning prosegue il proprio lavoro per proteggere il presidente, mentre contemporaneamente la sua vita personale sta per essere segnata da un evento molto importante: la nascita di suo figlio.

Amore e Vendetta - Zorro, anticipazioni puntate 7 gennaio 2025/ su Canale 5 torna il vendicatore mascherato

Questa situazione di pace viene però minata dall’assassinio del capo di governo britannico, e tutti i rappresentati del G8 si riuniscono per prendere parte ai funerali del politico a Londra.

Ciò che nessuno può immaginare è che un gruppo di terroristi dello Yemen, guidato dal signore della guerra Aamir Barkawi (Alon Abutbul), è pronto a sferrare il proprio attacco proprio durante la funzione, eliminando tutte le personalità politiche più importanti del mondo in un solo colpo.

I terroristi iniziano a mietere le prime vite, ma Banning dimostra ancora una volta il proprio talento proteggendo il Presidente degli Stati Uniti, riuscendo a metterlo in salvo su un elicottero privato.

Ancora una volta si rivela fondamentale l’aiuto del Vice Presidente Trumbull (Morgan Freeman), che permette ai due uomini di trovare immediatamente riparo in una dimora isolata, mentre tutti gli agenti di Scotland Yard, tra cui l’agente speciale Jacqueline Marshall (Charlotte Riley), cercano di fermare questi violenti terroristi.

Riuscirà ancora una volta Banning a mettere in salvo il suo Presidente e a ritornare dalla sua famiglia per conoscere suo figlio?