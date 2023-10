Gerard Butler e la liaison con Beatrice Luzzi: scoop “bomba” al Grande Fratello 2023/ Web in delirio

Grande Fratello 2023, 15a puntata: Beatrice Luzzi lascia tutti di stucco per lo scoop su Gerard Butler

Anche la 15a puntata del Grande Fratello 2023 ha visto brillare la stella di Beatrice Luzzi. L’attrice continua a vestire i panni della protagonista nel reality, a prescindere dal giudizio positivo o negativo dei telespettatori. Nella serata ha superato l’ennesimo scontro al televoto, al netto di nuovi accenni al rapporto conflittuale con Giuseppe Garibaldi e in riferimento alla pace rinnovata con Massimiliano Varrese.

Il punto più alto della serata di Beatrice Luzzi è stato però all’insegna dell’ironia e delle rivelazioni di gossip. Alfonso Signorini ha infatti deciso di aprire nuovamente un argomento già toccato nelle settimane precedenti, ovvero alcuni flirt “hollywoodiani” dell’attrice. Il conduttore, dopo aver mostrato una clip con la concorrente ambigua sul suo passato sentimentale, ha lanciato lo scoop: “Questo è un nome pesante: Gerard Butler”.

Beatrice Luzzi e Gerard Butler, social scatenati per la liaison “stellare”

Ebbene sì, Beatrice Luzzi ha confermato di aver avuto una liaison con Gerard Butler diversi anni fa, entrando anche nel dettaglio del loro incontro. “Ci siamo conosciuti ad un Festival del cinema ad Ischia. Poi? E’ andata come vanno le magie…”. Queste le parole dell’attrice nel merito della passione del passato con la star di Hollywood, con tanto di ragioni ambigue rispetto al mancato prosieguo della liaison: “Sai come sono i fuochi no? Arancioni, rossi, blu e poi diventano cenere. Come Garibaldi? Direi di no…”.

Nel frattempo, lo scenario parallelo dei social è letteralmente esploso dopo aver carpito lo scoop riguardante la liaison del passato tra Beatrice Luzzi e Gerard Butler. In particolare, su Twitter si sprecano i commenti sul tema al punto da profilarsi tra i trend più seguiti del momento. “Ragazzi lei è veramente la mamma delle mamme”, scrive un utente sulla piattaforma social, e ancora: “I concorrenti volevano sprofondare dopo aver saputo di Gerard Butler”. Non è mancato poi chi ha approfittato dell’indiscrezione di gossip per una sonora stoccata a Giuseppe Garibaldi: “Gerard Butler e Giuseppe Garibaldi perchè Beatrice Luzzi sceglie solo miti… Ah no, è un Garibaldi Fake, scusate…”.











