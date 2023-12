Attacco di hacker russi alla Pubblica Amministrazione/ ACN: “Stipendi saranno pagati”

Il gruppo hacker russo Lockbit ha rivendicato l’attacco informatico alla pubblica amministrazione in Italia: le PA si avvalgono dei servizi di Westpole. I cyber pirati hanno chiesto un riscatto: al provider che ospita i servizi di Pa Digitale sarebbero giunte richieste in criptovalute. Pa Digitale è una società privata del gruppo Buffetti che eroga prestazioni a 1.300 realtà della pubblica amministrazione italiana, spiega Rai News: questo offre servizi di rendicontazione di buste paga e di fatturazione elettronica e gestisce il pagamento ai dipendenti comunali di circa 1.300 realtà. Il cyber attacco ha colpito i server di Milano e Roma di Westpole a partire dallo scorso 8 dicembre.

Gli schermi hanno effetti negativi sui bambini?/ Rischi per la salute ma anche benefici: lo studio

“Stiamo verificando, al momento non mi risultano problemi. Mi hanno parlato degli attacchi hacker, soprattutto attacchi destinati a creare dei problemi nel pagamento delle retribuzioni. Finora non ho ricevuto feedback di emergenza su questo fronte ma ora approfondirò” aveva affermato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. A confermare l’attacco era stato poi anche il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza italiana, Bruno Frattasi. L’Acn, aveva spiegato: “È intervenuta per analizzare la vastità dell’impatto e indicare le modalità di recupero dei dati e per aiutare Westpole a ripristinare i suoi servizi”. Sia Westpole che Pa Digitale hanno sporto denuncia alla Polizia postale ed hanno avvertito il Garante della privacy.

Iliad propone joint venture a Vodafone Italia/ Offerta da 10,45 miliardi per unire le due attività

“Scongiurata la mancata erogazione degli stipendi”

Oggi, l’Agenzia per la cybersicurezza italiana, ha spiegato: ”L’attività svolta ha consentito il ripristino di tutti i servizi impattati, nonché il recupero dei dati oggetto dell’attacco per più di 700 dei soggetti pubblici nazionali e locali, legati alla catena di approvvigionamento di Pa Digitale S.p.A”. Per le restanti Amministrazioni “resta l’esigenza di recuperare i dati risalenti ai 3 giorni precedenti l’attacco, avvenuto l’8 dicembre”. Poi ancora: “È inoltre da precisare, come confermato dalla stessa società Pa Digitale, che l’attività svolta consente di scongiurare la paventata, mancata erogazione degli stipendi di dicembre e delle tredicesime a favore dei dipendenti di alcune Amministrazioni locali indirettamente impattate”.

IT-alert torna a suonare in Italia/ Allarme il 19 e 20 dicembre: le Regioni coinvolte

Secondo l’agenzia inoltre “i rallentamenti dei servizi digitali che si sono registrati nella mattinata odierna sono dovuti alla congestione degli accessi simultanei e non rappresentano una conseguenza diretta dell’attacco informatico”. Inoltre “per le restanti Amministrazioni, sono circa 1.000 i soggetti pubblici legati contrattualmente a Pa”. Secondo l’Agenzia “è inoltre da precisare, come confermato dalla stessa società Pa Digitale, che l’attività svolta consente di scongiurare la paventata, mancata erogazione degli stipendi di dicembre e delle tredicesime a favore dei dipendenti di alcune Amministrazioni locali indirettamente impattate”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA