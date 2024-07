Attentato a Trump, nuovo video di Thomas Matthew Crooks sul tetto/ Le urla dei presenti: “È lì sopra!”

ATTENTATO TRUMP, SPUNTA UN NUOVO VIDEO DI THOMAS MATTHEW CROOKS SUL TETTO

Un nuovo video dell’attentatore di Trump sta facendo il giro del web, negli Stati Uniti e non soltanto. Nelle immagini si vede Thomas Matthew Crooks, il 20enne che ha sparato al candidato presidente Usa, posizionarsi sul tetto prima della sparatoria, probabilmente studiando la posizione migliore per poi colpire il tycoon nel corso del suo comizio a Butler, in Pennsylvania. Le persone, dopo essersi rese conto dell’uomo sul tetto, con in mano un fucile, hanno iniziato ad urlare per invitare gli agenti ad agire, segnalando appunto la presenza sospetta del giovane. Il filmato sarebbe stato segnalato anche alle forze dell’ordine ma non sarebbe possibile intraprendere alcuna azione legale, secondo alcuni media statunitensi.

ATTENTATO A TRUMP: CHI È IL 20ENNE CHE HA SPARATO AL CANDIDATO PRESIDENTE

A tentare di uccidere Donald Trump è stato Thomas Matthew Crooks, un 20enne che era registrato come repubblicano ma aveva donato 15 dollari a un gruppo democratico. Sui social circolerebbero vari video del 20enne nei quali diceva di essere appunto repubblicano ma di odiare il leader del partito: secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe voluto uccidere Trump. Le forze dell’ordine hanno spiegato che il fucile con il quale Crooks ha sparato a Butler era di tipo AR: il 20enne avrebbe sparato diversi colpi da un tetto, prima di essere colpito a sua volta da un agente dei servizi segreti.

Le autorità, inoltre, hanno trovato degli ordigni esplosivi nell’auto dell’attentatore, che era parcheggiata vicino al comizio di Trump a Butler. Non è ancora chiaro agli inquirenti il movente dell’attentato, che potrebbe essere il solo odio verso il candidato alle elezioni Usa, o forse no: proseguono le indagini, anche per comprendere se dietro vi sia un’organizzazione o se Crooks abbia agito come un lupo solitario.













