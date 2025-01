DONALD TRUMP SARÀ UFFICIALMENTE IL 47ESIMO PRESIDENTE USA: COME SEGUIRE LA DIRETTA CERIMONIA INSEDIAMENTO

Alle ore 12 a Washington, circa le 18 in Italia, Donald Trump presterà giuramento come 47esimo Presidente USA, e J. D. Vance farà lo stesso come vicepresidente alla Casa Bianca: la lunga giornata di insediamento del vincitore delle Elezioni Presidenziali USA è in realtà già cominciata con l’ultimo comizio da Presidente eletto ieri sera presso la Capital One Arena. Un Trump felice per la vittoria e per gli ultimi fatti nel mondo che seguono direttamente la sua elezione a nuovo Presidente degli Stati Uniti: da un lato la “soluzione” del caso TikTok in 24 ore, con la promessa di non chiudere il social cinese osteggiato dalla Presidenza Biden; dall’altro, ovviamente, l’inizio della tregua in Medio Oriente tra Israele e Hamas, attivata ufficialmente ieri con la liberazione dei primi 3 ostaggi israeliani.

«Sono contento di essere tornato. Ci riprenderemo il Paese»: così Donald Trump a poche ore dall’Inauguration Day parla con il suo popolo, quell’elettorato repubblicano (misto a qualche deluso democratico) che a valanga lo ha eletto con Vance per i prossimi 4 anni alla guida dell’America. Lo rifarà poi questo pomeriggio/sera italiana, con il discorso successivo al giuramento che presterà – per la prima volta dal 1985 come Ronald Reagan – al chiuso del Congresso USA: a seguire, i primi ordini esecutivi saranno firmati nella President’s Room di Capitol Hill, ultimo atto prima del ballo inaugurale previsto nella notte americana.

Per seguire la lunga giornata di insediamento di Donald Trump come Presidente Usa è possibile collegarsi in diretta video streaming sui principali siti news Usa (CNN, NBC, FOXNews, SKY), ma anche sulle piattaforme italiane dei canali alla news (RaiPlay-RaiNews24, Infinity-TgCOM24, SkyTG24). In tv la cerimonia del giuramento di Trump sarà coperta integralmente dal Tg1 dalle ore 17, su Rete4 a Mediaset e su TgLa7 con la Maratona Mentana. In alternativa, qui a fondo pagina il collegamento streaming è garantito dal canale YouTube del Presidente Donald Trump.

PROGRAMMA INSEDIAMENTO E GIURAMENTO TRUMP DA WASHINGTON (AL CHIUSO, COME REAGAN)

Gli orari ufficiali del programma di insediamento vedono alle ore 10 sulla costa Est americana (le 16 in Italia) la Santa Messa nella chiesa di St. John a Washington, cui seguirà l’incontro alla Casa Bianca con il Presidente uscente Joe Biden per l’ufficiale passaggio di consegne.

Alle ore 12 (le 18 in Italia) in diretta il giuramento vero e proprio con Trump e Vance al Congresso sulle due Bibbie richieste esplicitamente dal tycoon: una copia personale regalatagli dalla madre e la storica Bibbia di Abramo Lincoln che già Barack Obama aveva utilizzato per la cerimonia di giuramento. Al termine, la parata organizzata dal Congresso verso la Capital One Arena dove sono previsti in serata i concerti e balli inaugurali, alla presenza del 47esimo Presidente USA Donald Trump e della First Lady Melania.

Svariati gli ospiti americani e internazionali attesi per la cerimonia di insediamento e per il party successivo: dagli ex Presidente Usa con consorti – Bush, Clinton, Obama e Biden – ai potenziali prossimi Ministri del Governo repubblicani, così come non mancheranno il plenipotenziario Elon Musk, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il leader di META Mark Zuckerberg, il ceo di Apple Tim Cook e i leader di OpenAI e Google, rispettivamente Sam Altman e Sunday Pichai. Tra gli ospiti internazionali, la Premier Giorgia Meloni sarà l’unico Capo di Governo europeo: con lei presenti anche il vice Premier cinese Han Zheng, il Presidente dell’Argentina Milei, i leader della destra in Polonia (Morawiecki), Romania (Simion), UK (Nigel Farage), Francia (Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen) e Germania (co-leader di AfD, Tino Chrupalla)

I POTENZIALI PRIMI ORDINI ESECUTIVI CHE FIRMERÀ TRUMP DOPO IL GIURAMENTO DA PRESIDENTE USA

Al di là del giuramento e dell’insediamento vero e proprio del Presidente USA Donald Trump, l’attenzione internazionale e americana in questo primo giorno di nuova Presidenza – il ritorno dopo aver guidato gli Stati Uniti dal 2016 al 2020 – è tutta sui primi ordini esecutivi che il leader repubblicano firmerà nella sala esclusiva del Congresso appena dopo aver giurato. Dai migranti alle “grazie” potenziali per alcuni dei responsabili dell’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, e poi ancora economia, guerre internazionali e possibile programmazione dell’incontro con il Presidente russo Vladimir Putin, vero “turning point” atteso nella politica americana (e mondiale) già nei primi mesi della Presidenza Trump.

Come ha detto nel suo comizio ieri sera, «fermeremo il declino degli Stati Uniti», pre-annunciando subito interventi aggressive e radicali («mai visti prima») sulle politiche di immigrazione. In tal senso, secondo fonti riportate oggi dalla Reuters tra i provvedimenti vi sarebbe quello di ampliare i poteri dei funzionari d’agenzia al confine, in modo che possano avere più libertà dell’arresto dei migranti irregolari e nei rimpatri immediati. Sempre secondo le medesime fonti, Trump potrebbe firmare ordini di costruire nuove barriere e muri al confine col Messico, così come l’invio di altre truppe nell’area sud degli Stati Uniti. In politica estera, sempre ieri nel suo ultimo comizio, il 47esimo Presidente che oggi giurerà a Washington ha preannunciato che porrà fine alla guerra in Ucraina, così come il caos in Medio Oriente, «impediremo la Terza Guerra Mondiale».

QUI LA DIRETTA CERIMONIA INSEDIAMENTO PRESIDENTE DONALD TRUMP IN STREAMING VIDEO E TV