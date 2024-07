Thomas Matthew Crooks, chi è l’attentatore di Donald Trump?/ Il cecchino 20enne ucciso dalla polizia

Attentato Donald Trump: chi ha sparato? È Thomas Matthew Crooks l’attentatore

Paura in Pennsylvania, dove durante il comizio Donald Trump è stato vittima di un attentato, il cecchino Thomas Matthew Crooks ha sparato una serie di colpi verso il candidato alla presidenza Usa, che è stato colpito da uno dei proiettili esplosi e ferito marginalmente a un orecchio. Il tycoon è stato immediatamente protetto dagli agenti, che gli hanno fatto da scudo, scortandolo poi fino alle auto che lo avevano portato fin lì, nella città di Butler. Dopo essersi accertati della salute del candidato presidente Usa, che non ha riportato gravi conseguenze nell’assalto, gli agenti hanno rivolto la propria attenzione alla folla dalla quale sono stati esplosi i colpi, circa dieci. Ma chi ha sparato a Donald Trump?

A tentare di uccidere il candidato alla presidenza degli Stati Uniti come dicevamo è stato un 20enne, identificato poco dopo: il giovane è stato ucciso ma non è chiaro se abbia agito da solo, come “lupo solitario“, o insieme a dei complici. L’Fbi ha confermato l’identità del cecchino, che risponde al nome di Thomas Matthew Crooks: il 20enne ha sparato con un Ar15, un fucile semiautomatico, il più utilizzato negli Stati Uniti, spesso anche nelle stragi di massa.

La polizia ha preso individuato chi ha sparato a Donald Trump. Al momento dell’attentato a Donald Trump, Thomas Matthew Crooks indossava una t-shirt di un canale YouTube dedicato alle armi da fuoco, Demolition Ranch, uno dei più diffusi e conosciuti negli Stati Uniti. Lo riporta Nbc, spiegando di aver visto le foto del corpo del 20enne, ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. L’attentatore, armato di fucile automatico, si sarebbe appostato a circa 150 metri dall’ex presidente Usa – probabilmente su un tetto nelle vicinanze – per poi sparare e colpirlo in volto, fortunatamente soltanto in maniera marginale ad un orecchio.

Donald Trump dopo l’attentato è stato portato in ospedale dove è stato medicato e dimesso dopo un paio di ore: ha raccontato di aver sentito il proiettile che gli sfiorava l’orecchio. Anche Joe Biden ha inviato un messaggio al rivale nella campagna Usa, spiegando di essere “felice che sia salvo”. Il procuratore di Butler, la città in cui è avvenuto l’attentato, ha confermato invece la morte del cecchino 20enne Thomas Matthew Crooks, che secondo gli inquirenti avrebbe voluto uccidere Trump.











