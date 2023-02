Attilio Fontana candidato Presidente Centrodestra/ Regionali Lombardia 2023: chi è, liste

ATTILIO FONTANA CANDIDATO PRESIDENTE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: LE LISTE COLLEGATE

Alle elezioni regionali in Lombardia in programma il 12 e il 13 febbraio 2023 il centrodestra ha scelto Attilio Fontana come candidato Presidente (qui il suo appello al voto su “Il Sussidiario“). Il governatore uscente può contare su una coalizione unita, compresi i partiti minori: entrando nel dettaglio, hanno appoggiato la sua candidatura Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi moderati – Rinascimento Sgarbi e dalla lista civica Fontana Presidente – Lombardia Ideale.

Confermato con convinzione dal centrodestra, Attilio Fontana ha vissuto una campagna elettorale particolarmente intensa a causa degli attacchi dei principali rivali. Majorino e la Moratti hanno concentrato le forze nel gettare fango sul governatore uscente. Lui, dal canto suo, ha tirato dritto: “Solidale, connessa e sostenibile sono i tre aggettivi che definiscono al meglio il futuro della nostra Lombardia”, le sue parole in una recente intervista ai microfoni del Tg4. E i risultati raggiunti sono visibili a occhio nudo: “Vorrei che la Lombardia continuasse a primeggiare in tante classifiche . La nostra Regione è la più attrattiva per investimenti esteri, è la più industrializzata a livello europeo ma vorrei che fosse più connessa, con più infrastrutture materiali e immateriali per consentire una migliore circolazione delle persone e delle merci e fare in modo che tutti i territori abbiano le stesse opportunità”.

CHI È ATTILIO FONTANA, CANDIDATO PRESIDENTE LOMBARDIA

Nato a Varese nel 1952, Attilio Fontana è uno dei volti di spicco della Lega e vanta un grande passato a livello amministrativo. Laureatosi in Giurisprudenza all’Università di Milano, ha mosso i primi passi nel mondo della politica negli anni Novanta, ricoprendo l’incarico di sindaco di Induno Olona dal maggio 1995 al giugno 1999. Poi la candidatura alle regionali in Lombardia del 2000, con l’elezione a consigliere. Successivamente, la nomina a presidente del Consiglio regionale.

Alle elezioni regionali successive, la rielezione a consigliere a presidente del Consiglio regionale. Cariche mantenute per un anno, prima della candidatura e dell’elezione a sindaco di Varese. Nel 2011 la riconferma al primo turno, un’esperienza terminata poi nel 2016. Dopo la rinuncia di Roberto Maroni alla ricandidatura, Attilio Fontana è stato indicato come candidato presidente del centrodestra alle elezioni del 2018: nettissima vittoria – 49,75% – ai danni del candidato di centrosinistra Giorgio Gori e del candidato pentastellato Dario Violi.

