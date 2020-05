Atto di Affidamento Italia alla Madonna/ Diretta video 1 maggio preghiera coronavirus

Pubblicità

Oggi 1 maggio 2020 la Cei ha scelto un luogo fortemente per lo straordinario Atto di Affidamento dell’Italia alla Madonna con l’iniziare le mese mariano per eccellenza: i vescovi italiani hanno deciso di affidare l’intero Paese sconvolto dal coronavirus alla Protezione della Madre di Dio e per farlo si celebra l’Affidamento con una preghiera e diverse meditazioni in diretta tv e video streaming dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio. La splendida basilica situata nella Diocesi di Cremona e nella provincia di Bergamo è nell’esatto arco territoriale maggiormente colpito dal Covid-19, con un numero di vittime impressionante che ha gettato nello sconforto negli ultimi tre mesi migliaia di famiglie: scegliere questo luogo, dall’importante valore storico-religioso e dall’altrettanto enorme ruolo “simbolico” nell’area dove è situato, rappresenta la forte volontà dell’intera Chiesa Italiana di affidare all’umiltà della Madonna il destino di un Paese intero segnato dalla pandemia.

«Da questo luogo che racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra duramente provata dall’emergenza sanitaria, la Chiesa affida alla Madonna i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti e prega per i lavoratori, messi a dura prova dall’emergenza», scrive la Cei nella lunga nota di presentazione dell’intero gesto spirituale. 1 maggio di venerdì, senza neanche farlo apposta, con le meditazioni della Passione di Cristo nel rosario che verrà contemplato questa sera nell’Atto di Affidamento (ore 21 con diretta Tv2000, Chiesa Tv, Radio Mater e in streaming sul Portale della Diocesi di Milano): un altro modo per esprimere tutto il dolore per quanto avvenuto e insieme la luce di speranza che la Resurrezione di Gesù getta già nella Passione.

ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA: LA PREGHIERA DELLA CEI

Le meditazioni scelte dalla Cei per l’Atto di Affidamento dell’Italia alla Madonna sono tratte dalle parole con le quali papa Francesco in più occasioni durante il suo Pontificato (e anche nelle ultime settimane di preghiere e celebrazioni per le vittime del coronavirus) ha parlato della Madre di Dio, affidandole il popolo afflitto: la preghiera a Maria ma nel giorno del suo Sposo, San Giuseppe lavoratore di cui oggi 1 maggio si festeggia la solenne memoria. Una preghiera dunque alle vittime del coronavirus ma anche a tutti quei lavoratori che con tanta preoccupazione guardano al presente e al futuro delle proprie attività stravolte dalle chiusure e i divieti per la pandemia: «I pastori hanno il compito di guidare il loro gregge, il popolo cristiano, ma spesso è il popolo cristiano che spinge i pastori, come è avvenuto in questo caso», ha ribadito il Presidente della Cei, Cardinale Gualtiero Bassetti nel messaggio inviato a tutta la Chiesa italiana in questo particolare giorno di celebrazione dal Santuario di Caravaggio.

IL MESSAGGIO DEL CARDINAL BASSETTI

«Ho ricevuto più di trecento lettere piene di amore e di devozione nei confronti della Vergine Maria in cui», spiega ancora il card. Bassetti, «si chiedeva perché non dedicare al Cuore Immacolato di Maria la nostra nazione, le persone che soffrono per questa epidemia, tutti coloro che lavorano negli ospedali e che devono occuparsi del loro prossimo»: e così la scelta di un luogo così simbolico come Caravaggio per affidare l’intera nazione con la meditazione e il rosario di questa sera nella meravigliosa basilica di Santa Maria del Fonte. Dopo le fortissime polemiche tra la Cei e il Governo per la mancata ripresa delle celebrazioni quotidiane e domenicali, Bassetti guarda all’immediato passato e a quanto il popolo di Dio ha sofferto per la perdita di tantissimi sacerdoti e religiose proprio per il Covid-19: «questi medici, infermieri, questi sacerdoti, queste suore, il Papa li ha definiti gli angeli e i santi della porta accanto. Quello che mi ha fatto dispiacere è che se ne siano andati tutti in maniera anonima, senza la possibilità di un funerale perché il funerale è così edificante non tanto per chi è morto, si può sempre pregare e celebrare per lui, ma per la comunità cristiana. La comunità cristiana ha bisogno di riflettere su questi esempi, ha bisogno di accompagnare i suoi morti, soprattutto quelli che sono stati più generosi e hanno dato di più».





