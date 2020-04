Santo Rosario/ Diretta video Tv2000: la preghiera a Maria da Lourdes (oggi 30 aprile)

Pubblicità

Anche oggi, giovedì 30 aprile 2020, ci saranno numerose opportunità per seguire in diretta il Santo Rosario in tv, streaming e anche via radio. Ricordiamo allora gli appuntamenti su due emittenti cattoliche di riferimento, cioè Tv2000 e Radio Maria. Sul canale televisivo disponibile al numero 28 del telecomando ricordiamo in particolare l’appuntamento alle ore 18.01 con il Santo Rosario recitato da Lourdes, ma ve ne saranno poi anche altri due nel corso della serata, per la precisione alle ore 19.59 e poi alle ore 23.39.

Per tutti questi sarà anche garantito la diretta streaming tramite il sito Internet di Tv2000. Nell’etere invece il punto di riferimento cattolico per eccellenza è senza dubbio Radio Maria: al pomeriggio Santo Rosario alle ore 16.40 dalla Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, che sarà seguita dai Vespri e dalla Santa Messa. Avremo poi la recita del Rosario con le famiglie alle ore 20.25 ed infine quello in diretta con gli ascoltatori alle ore 23.50.

Tutti questi appuntamenti sono particolarmente significativi alla vigilia dell’inizio di maggio, che è il mese mariano per eccellenza dedicato alla Madonna; quest’anno poi il Coronavirus ci mette purtroppo lo zampino impedendo la recita del Santo Rosario pubblicamente – come fanno moltissime parrocchie – e così gli appuntamenti in diretta tv oppure radio saranno particolarmente preziosi.

SANTO ROSARIO IN DIRETTA: OGGI I MISTERI LUMINOSI

Oggi, essendo giovedì, la recita del Santo Rosario prevede i cinque misteri luminosi, che sono stati introdotti appena nel 2002 per volontà di Giovanni Paolo II andando così a modificare questa storica preghiera mariana che ha tradizione secolare. Il giovedì è appunto il giorno che ha subito cambiamenti, in quanto da 18 anni a questa parte recitando il Santo Rosario si medita appunto sui cinque misteri luminosi, che riguardano tutti la vita del Signore Gesù.

Il primo infatti è il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano ad opera di san Giovanni Battista. Il secondo è il miracolo alle Nozze di Cana, il primo compiuto da Gesù nel corso della sua vita pubblica. Il terzo mistero luminoso è invece l’annuncio del Regno di Dio che Gesù predicava, ad esempio con queste parole tratte dal Vangelo secondo Marco: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo» (Mc 1,15).

Nel quarto mistero si contemplerà la Trasigurazione di Gesù, apparso ai discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, su un monte, con uno straordinario splendore della persona e una stupefacente bianchezza delle vesti, conversando con Mosè ed Elia mentre una voce dal Cielo lo dichiara Figlio di Dio. Infine, il quinto e ultimo mistero luminoso ricorda l’istituzione dell’Eucaristia nel corso dell’Ultima Cena la sera del Giovedì Santo.



